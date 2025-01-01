Erhalten Sie umfassende Einblicke in die Auswirkungen von Änderungen auf das gesamte Bauprojektbudget, während Sie alle Aspekte des Änderungsauftragsprozesses mit einer einzigen Plattform verwalten.
Stellen Sie eine Übersicht über alle potenziellen Änderungsaufträge einschließlich Typ, Umfang, Quelle, Status und kostenbezogener Auswirkungen bereit. Ordnen Sie Kostenpositionen hierarchischen Aufstellungen zu, um die Auswirkungen einer Änderung detailliert zu erläutern und mithilfe einer umfassenden Verwaltungssoftware für Änderungsaufträge mit Budget-Elementen und Verträgen zu verknüpfen.
Optimieren Sie vor- und nachgelagerte Änderungsauftragsarbeitsabläufe, sodass klare Zuständigkeiten geschaffen werden und sichergestellt wird, dass nichts übersehen wird. Verknüpfen Sie Projekt- und Kostenmanagement, und überwachen Sie den Ursprung von Bauänderungen durch Hochstufen einer Informationsanfrage zu einem potenziellen Änderungsauftrag.
Erstellen Sie hochwertige Dokumentationen für Bauänderungsaufträge deutlich schneller. Verwenden Sie benutzerdefinierte Vorlagen, und erstellen Sie ein Standarddokumentationsformat für die Verteilung. Sparen Sie Zeit, indem Sie während des Änderungsauftragsprozesses erforderliche Dokumente automatisch generieren.
Erkennen Sie sofort die Auswirkung von Änderungen, und erhalten Sie eine Echtzeitansicht des Projektfinanzstatus. Genehmigte Änderungsauftragsdaten werden automatisch mit dem Budget und relevanten Zahlungsanwendungen synchronisiert.
Das Abgleichen der Auswirkungen genehmigter Kosten eines Änderungsauftrags führt häufig zu Verzögerungen. Wenn ein Änderungsauftrag erstellt wird, sorgt eine schnelle Validierung der Kostenauswirkungen dafür, dass das Projekt voranschreitet. Senden Sie eine Preisanfrage mithilfe eines einzigen, einfachen Arbeitsablaufs an mehrere Lieferanten, wenn ein potenzieller Änderungsauftrag erkannt wurde. Gruppieren Sie Lieferanten in Kohorten, um den Prozess zu vereinfachen und sicherzustellen, dass die richtigen Lieferanten benachrichtigt werden.
Umfassende Software für das Projektmanagement und den Einsatz auf der Baustelle mit einem umfangreichen, tiefgreifenden und vernetzten Toolset für Bauunternehmen in einer einfach zu integrierenden, hochgradig konfigurierbaren Lösung.