Das Abgleichen der Auswirkungen genehmigter Kosten eines Änderungsauftrags führt häufig zu Verzögerungen. Wenn ein Änderungsauftrag erstellt wird, sorgt eine schnelle Validierung der Kostenauswirkungen dafür, dass das Projekt voranschreitet. Senden Sie eine Preisanfrage mithilfe eines einzigen, einfachen Arbeitsablaufs an mehrere Lieferanten, wenn ein potenzieller Änderungsauftrag erkannt wurde. Gruppieren Sie Lieferanten in Kohorten, um den Prozess zu vereinfachen und sicherzustellen, dass die richtigen Lieferanten benachrichtigt werden.