Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Infrastruktur

Vernetzte Teams während des gesamten Infrastrukturprojekts.

Mehr Aufträge, weniger Risiko und höhere Sicherheit für Behörden, Auftragnehmer und Berater mit der Autodesk Construction Cloud

Innovative Unternehmen im Infrastrukturbau benötigen erstklassige Lösungen, um Teams, Arbeitsabläufe und Daten zu vernetzen. Mit Technologie der nächsten Generation, einem soliden Netzwerk von Fachleuten und Unternehmen sowie leistungsstarken, vorausschauenden Analysen trägt die Autodesk Construction Cloud zum Erfolg von Infrastrukturprojekten bei.

check-mark
Vermittlung der Entwurfsabsicht

Ermöglichen Sie die gemeinsame Zusammenarbeit am Entwurf unabhängig von Standort, Stadium oder Rolle.

check-mark
Zugriff auf das Netzwerk aus Bauexperten

Vernetzen Sie Generalunternehmer und Subunternehmer, vergleichen Sie Angebote, und erzielen Sie Ergebnisse schneller in Teamarbeit.

check-mark
Schnellere Risikoanalyse

Qualifizieren Sie Subunternehmer anhand von Risikoprofilen, eines finanziellen Vergleichs und aufgrund ihrer Sicherheitshistorie.

check-mark
Schluss mit Datensilos

Vernetzen Sie Entwurfs- und Bauausführungsteams über eine gemeinsame Datenplattform.

check-mark
Auf Anhieb alles richtig bauen.

Vermeiden Sie Nacharbeit und Fehler, indem Sie immer mit den richtigen Plänen und Dokumenten arbeiten.

check-mark
Bestandszeichnungen für einfache Übergabe

Ermöglichen Sie die Wartung ab dem Tag der Inbetriebnahme mit sämtlichen dafür nötigen Informationen.

Quotation mark

"Über die Autodesk Construction Cloud können wir durch den Zugriff auf Projektdaten in Echtzeit die Entwurfsabsicht mit der Ausführbarkeit verbinden. Dadurch entsteht ein stärkeres Verantwortungsgefühl zwischen den Projektbeteiligten, und das Projektrisiko wird minimiert. Gleichzeitig werden die Budgets und Zeitpläne der Projekte eingehalten."

- Priscilla Benavides, Technical Support Engineer, Verkehrsministerium New Mexico

Straßen, Autobahnen und Brücken

Straßenverkehrsbehörden, Berater und Auftragnehmer verbessern mit Baustellensoftware die Projektabwicklung, senken ihre Kosten und pflegen damit ihre Geschäftsbeziehungen.

Mit Autodesk Build konnte Fredon den Betrieb des bislang größten australischen Infrastrukturprojekts, WestConnex, effizienter gestalten.

Flughafenterminals und Bahnhöfe

Für Flughafen- und Bahnprojekte mit Milliardenbudgets müssen Bauherren, Generalunternehmer und Spezialunternehmen teamübergreifend Entwürfe erstellen, Dokumente verwalten und auf der Baustelle darauf zugreifen können.

Der Betreiber des Flughafens Dallas/Fort Worth verwendet Autodesk Build, um den täglichen Betrieb ohne Unterbrechung der Passagierabfertigung zu verwalten. Dank des Zugriffs auf Echtzeitinformationen können am Flughafen Dallas/Fort Worth Probleme gelöst werden, bevor sie bei einem Investitionsprojekt überraschend auftreten.

Dämme, Häfen und Wasserstraßen

Verbessern Sie Effizienz, Zusammenarbeit und Kommunikation mit einer zentralen Datenquelle, indem Sie Software für 3D-Modellierung und Bauausführung integrieren.

Der Hafen von Antwerpen-Brügge hat Autodesk Construction Cloud eingesetzt, um Daten zu zentralisieren und globale Transportwege zu verbinden. Diese Informationen werden dann in seinen digitalen Zwilling eingespeist.

Infrastrukturbehörden, Berater und Auftragnehmer auf der ganzen Welt vertrauen uns

aecom
brasfield-gorrie
granite
hensel-phelps
mortenson
pcl
satterfield-pontikes
skanska
teichert
walsh

Die wichtigsten Funktionen für den Infrastrukturbau

Symbol für das Ausschreibungsmanagement in der Bauvorbereitung
Angebotsabgabe und Qualifizierung

Finden Sie die besten Bauunternehmen und Anbieter für Ihre individuellen Projektanforderungen.

Mehr erfahren
Symbol für Dokumentenverwaltung im Bauwesen
Dokumentenverwaltung

Stellen Sie sicher, dass alle Projektteams über jedes beliebige Gerät auf die benötigten Informationen zugreifen können.

Mehr erfahren
Symbol für die Zusammenarbeit auf der Baustelle
Zusammenarbeit auf der Baustelle

Sorgen Sie dafür, dass das gesamte Projektteam auf dem aktuellen Stand ist, und ermöglichen Sie allen Beteiligten Zugang zu sämtlichen Projektinformationen.

Mehr erfahren
Symbol für die Übergabe von Bauprojekten
Instandhaltung

Ermöglichen Sie einen nahtlosen Übergang vom Bau zur Wartung ab dem Tag der Inbetriebnahme mit sämtlichen dafür nötigen Informationen.

Mehr erfahren

Finden Sie heraus, warum sich neun der zehn führenden von Engineering News-Record ausgezeichneten Generalunternehmer im Transportwesen für die Autodesk Construction Cloud entscheiden

Optimale Zusammenarbeit und Schonung des öffentlichen Haushalts

Die Autodesk Construction Cloud wird zunehmend von führenden Unternehmen im Infrastrukturbau eingesetzt, um die Zusammenarbeit zu verbessern und den öffentlichen Haushalt zu schonen.

Blog lesen

Kopenhagener Metro verbessert Zusammenarbeit und Kommunikation

Mit Autodesk Build hat der Betreiber der Metro in Kopenhagen die Arbeitsabläufe digitalisiert, um eine vernetzte Arbeitsumgebung zu schaffen. Diese ermöglicht es Teams, effizienter zu arbeiten und Metrostationen termin- und budgetgerecht fertigzustellen.

Bericht lesen

Movares verbessert Effizienz, Zusammenarbeit und Kommunikation

Movares setzt Autodesk Build zur Standardisierung ein, um internationale Vorschriften durch konsistente, projektübergreifende Zusammenarbeit seiner Teams einzuhalten.

Bericht lesen

Traylor Bros., Inc. erhält mehr Aufträge

Traylor Bros., Inc. nutzt BuildingConnected, um mehr Preisangebote einzuholen, darauf basierend selbst konkurrenzfähige Angebote zu erstellen und mehr Aufträge zu gewinnen.

Bericht lesen

In Richtung Erfolg: Wie man Straßeninfrastruktur verbessert

Laden Sie unser neues E-Book herunter, und erfahren Sie mehr darüber, wie Ihr Unternehmen die Herausforderung innovativer Infrastruktur meistern kann.

E-Book herunterladen

Ein weiter Weg: Amerikas wachsender Bedarf an Infrastruktur

Autodesk war Sponsor des Presidential Candidates Forum von United for Infrastructure zum Thema Infrastruktur, Arbeitsplätze und Wirtschaft.

Blog lesen

Möchten Sie eine Produktvorführung anfordern oder mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen? Hier registrieren.