Innovative Unternehmen im Infrastrukturbau benötigen erstklassige Lösungen, um Teams, Arbeitsabläufe und Daten zu vernetzen. Mit Technologie der nächsten Generation, einem soliden Netzwerk von Fachleuten und Unternehmen sowie leistungsstarken, vorausschauenden Analysen trägt die Autodesk Construction Cloud zum Erfolg von Infrastrukturprojekten bei.
Ermöglichen Sie die gemeinsame Zusammenarbeit am Entwurf unabhängig von Standort, Stadium oder Rolle.
Vernetzen Sie Generalunternehmer und Subunternehmer, vergleichen Sie Angebote, und erzielen Sie Ergebnisse schneller in Teamarbeit.
Qualifizieren Sie Subunternehmer anhand von Risikoprofilen, eines finanziellen Vergleichs und aufgrund ihrer Sicherheitshistorie.
Vernetzen Sie Entwurfs- und Bauausführungsteams über eine gemeinsame Datenplattform.
Vermeiden Sie Nacharbeit und Fehler, indem Sie immer mit den richtigen Plänen und Dokumenten arbeiten.
Ermöglichen Sie die Wartung ab dem Tag der Inbetriebnahme mit sämtlichen dafür nötigen Informationen.
Straßenverkehrsbehörden, Berater und Auftragnehmer verbessern mit Baustellensoftware die Projektabwicklung, senken ihre Kosten und pflegen damit ihre Geschäftsbeziehungen.
Mit Autodesk Build konnte Fredon den Betrieb des bislang größten australischen Infrastrukturprojekts, WestConnex, effizienter gestalten.
Für Flughafen- und Bahnprojekte mit Milliardenbudgets müssen Bauherren, Generalunternehmer und Spezialunternehmen teamübergreifend Entwürfe erstellen, Dokumente verwalten und auf der Baustelle darauf zugreifen können.
Der Betreiber des Flughafens Dallas/Fort Worth verwendet Autodesk Build, um den täglichen Betrieb ohne Unterbrechung der Passagierabfertigung zu verwalten. Dank des Zugriffs auf Echtzeitinformationen können am Flughafen Dallas/Fort Worth Probleme gelöst werden, bevor sie bei einem Investitionsprojekt überraschend auftreten.
Verbessern Sie Effizienz, Zusammenarbeit und Kommunikation mit einer zentralen Datenquelle, indem Sie Software für 3D-Modellierung und Bauausführung integrieren.
Der Hafen von Antwerpen-Brügge hat Autodesk Construction Cloud eingesetzt, um Daten zu zentralisieren und globale Transportwege zu verbinden. Diese Informationen werden dann in seinen digitalen Zwilling eingespeist.
Finden Sie die besten Bauunternehmen und Anbieter für Ihre individuellen Projektanforderungen.
Stellen Sie sicher, dass alle Projektteams über jedes beliebige Gerät auf die benötigten Informationen zugreifen können.
Sorgen Sie dafür, dass das gesamte Projektteam auf dem aktuellen Stand ist, und ermöglichen Sie allen Beteiligten Zugang zu sämtlichen Projektinformationen.
Optimale Zusammenarbeit und Schonung des öffentlichen Haushalts
Die Autodesk Construction Cloud wird zunehmend von führenden Unternehmen im Infrastrukturbau eingesetzt, um die Zusammenarbeit zu verbessern und den öffentlichen Haushalt zu schonen.
Kopenhagener Metro verbessert Zusammenarbeit und Kommunikation
Mit Autodesk Build hat der Betreiber der Metro in Kopenhagen die Arbeitsabläufe digitalisiert, um eine vernetzte Arbeitsumgebung zu schaffen. Diese ermöglicht es Teams, effizienter zu arbeiten und Metrostationen termin- und budgetgerecht fertigzustellen.
Movares verbessert Effizienz, Zusammenarbeit und Kommunikation
Movares setzt Autodesk Build zur Standardisierung ein, um internationale Vorschriften durch konsistente, projektübergreifende Zusammenarbeit seiner Teams einzuhalten.
Traylor Bros., Inc. erhält mehr Aufträge
Traylor Bros., Inc. nutzt BuildingConnected, um mehr Preisangebote einzuholen, darauf basierend selbst konkurrenzfähige Angebote zu erstellen und mehr Aufträge zu gewinnen.
In Richtung Erfolg: Wie man Straßeninfrastruktur verbessert
Laden Sie unser neues E-Book herunter, und erfahren Sie mehr darüber, wie Ihr Unternehmen die Herausforderung innovativer Infrastruktur meistern kann.
Ein weiter Weg: Amerikas wachsender Bedarf an Infrastruktur
Autodesk war Sponsor des Presidential Candidates Forum von United for Infrastructure zum Thema Infrastruktur, Arbeitsplätze und Wirtschaft.