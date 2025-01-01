Industriebau

Vernetzte Daten und Teams gewährleisten den effizienten Betrieb von Industrieanlagen während des gesamten Projektlebenszyklus. Mithilfe der Autodesk Construction Cloud halten Industrieanlagen aussagekräftige Daten stets auf dem aktuellen Stand, damit Teams Projekte schneller abschließen können.
Greifen Sie jederzeit auf aktuelle Projektdaten zu, um die Geschwindigkeit Ihres Teams zu erhöhen und Projekte schneller abzuschließen.
Stellen Sie Ihrem Team einen einzigen Datensatz zur Verfügung, damit es Aufgaben sowohl auf der Baustelle als auch im Büro verfolgen kann.
Greifen Sie überall auf der Baustelle auf Projektdaten aus dem gesamten Lebenszyklus eines Projekts zu.
Die PM Group verwendet Assemble für die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teammitglieder den Informationsfluss einfacher nachvollziehen können.
Die Vorteile, die sich aus der Digitalisierung von Arbeitsabläufen bei auftragsrelevanten Fertigungsprojekten ergeben, haben dazu beigetragen, die Kundenerfahrung zu verbessern und aussagekräftigere Daten zu generieren.
Pond & Company genießt einen Ruf als internationale Topfirma für Entwurf, Konstruktion und Bau von Industrieprojekten.
Erfahren Sie, wie dieses Unternehmen Autodesk Build einsetzt, um die Arbeitsabläufe im Projektmanagement zu verbessern und die Reaktionszeit bei Informationsanfragen um 30 % zu verkürzen.
Füllen Sie Checklisten aus, erstellen und verfolgen Sie Aufgaben – alles auf einem mobilen Gerät.
Behandeln Sie mögliche Gerätekollisionen im Büro vor der Installation.
Vernetzen Sie Ihre Daten vom Entwurf über die Bauausführung bis zum Betrieb.
Greifen Sie auf Ihre Projektdaten zu, und verfolgen Sie sie, um den unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Anlage zu gewährleisten.