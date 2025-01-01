Industriebau

Die PM Group verwendet Assemble für die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teammitglieder den Informationsfluss einfacher nachvollziehen können.

Die Vorteile, die sich aus der Digitalisierung von Arbeitsabläufen bei auftragsrelevanten Fertigungsprojekten ergeben, haben dazu beigetragen, die Kundenerfahrung zu verbessern und aussagekräftigere Daten zu generieren.