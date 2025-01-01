Autodesk Construction Cloud Logo
Industriebau

Vernetzen Sie Anlagen und Bauausführungsteams während des gesamten Projektlebenszyklus.

Bauherren/Betreiber, Ingenieurbüros und Bauunternehmer verwalten ihre Daten, schließen Projekte schneller ab und verzeichnen eine höhere Mitarbeitersicherheit mit der Autodesk Construction Cloud.

Vernetzte Daten und Teams gewährleisten den effizienten Betrieb von Industrieanlagen während des gesamten Projektlebenszyklus. Mithilfe der Autodesk Construction Cloud halten Industrieanlagen aussagekräftige Daten stets auf dem aktuellen Stand, damit Teams Projekte schneller abschließen können.

Gestraffter Projektzeitplan

Greifen Sie jederzeit auf aktuelle Projektdaten zu, um die Geschwindigkeit Ihres Teams zu erhöhen und Projekte schneller abzuschließen.

Verbesserte Zusammenarbeit im Team

Stellen Sie Ihrem Team einen einzigen Datensatz zur Verfügung, damit es Aufgaben sowohl auf der Baustelle als auch im Büro verfolgen kann.

Schutz vor dem Verlust von Projektdaten

Greifen Sie überall auf der Baustelle auf Projektdaten aus dem gesamten Lebenszyklus eines Projekts zu.

"Unser Vorarbeiter und seine Baustellenteams sind entscheidend für den Projekterfolg. Damit sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren können und stets über die neuesten Informationen verfügen, müssen wir ihnen die richtigen Werkzeuge an die Hand geben und Hindernisse aus dem Weg räumen. Mit der Autodesk Construction Cloud können sie effektiv arbeiten und kommunizieren, da sie direkten Zugriff auf alle benötigten Daten haben."

- Kim Arrant, Vice President of Business Transformation, APTIM

Fertigung

Die PM Group verwendet Assemble für die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teammitglieder den Informationsfluss einfacher nachvollziehen können.

Die Vorteile, die sich aus der Digitalisierung von Arbeitsabläufen bei auftragsrelevanten Fertigungsprojekten ergeben, haben dazu beigetragen, die Kundenerfahrung zu verbessern und aussagekräftigere Daten zu generieren.

Industriebau

Pond & Company genießt einen Ruf als internationale Topfirma für Entwurf, Konstruktion und Bau von Industrieprojekten.

Erfahren Sie, wie dieses Unternehmen Autodesk Build einsetzt, um die Arbeitsabläufe im Projektmanagement zu verbessern und die Reaktionszeit bei Informationsanfragen um 30 % zu verkürzen.

Die wichtigsten Funktionen für den Industriebau

Unterstützung des Baustellenteams

Füllen Sie Checklisten aus, erstellen und verfolgen Sie Aufgaben – alles auf einem mobilen Gerät.

Entwurfskoordination

Behandeln Sie mögliche Gerätekollisionen im Büro vor der Installation.

Datentransparenz

Vernetzen Sie Ihre Daten vom Entwurf über die Bauausführung bis zum Betrieb.

Betrieb

Greifen Sie auf Ihre Projektdaten zu, und verfolgen Sie sie, um den unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Anlage zu gewährleisten.

