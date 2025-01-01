Wählen Sie aus konfigurierbaren Genehmigungsabläufen mit einem bis fünf Schritten, um einen kontrollierten Dokumentverteilungsprozess sicherzustellen. Automatisieren Sie den Prüfprozess, und stellen Sie die Überprüfungen durch alle Beteiligten sicher. Nutzen Sie Vorlagen, um Einrichtungszeit zu sparen und neue Prüfungen schnell zu initiieren.