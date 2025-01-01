Reduzieren Sie Risiken und Nacharbeiten, und stellen Sie durch Genehmigungsabläufe sicher, dass das Team mit den neuesten Informationen arbeitet. Prüfen, kommentieren und genehmigen Sie Zeichnungen, Modelle oder Dokumente mit konfigurierbaren Tools für die Zusammenarbeit.
Verbessern Sie die Kommunikation mit allen Beteiligten. Versenden Sie E-Mail-Benachrichtigungen an Prüfer, wenn Projektmitglieder prüfen oder aktualisieren sollen.
Wählen Sie aus konfigurierbaren Genehmigungsabläufen mit einem bis fünf Schritten, um einen kontrollierten Dokumentverteilungsprozess sicherzustellen. Automatisieren Sie den Prüfprozess, und stellen Sie die Überprüfungen durch alle Beteiligten sicher. Nutzen Sie Vorlagen, um Einrichtungszeit zu sparen und neue Prüfungen schnell zu initiieren.
Sie können beim Prüfen entscheiden, ob Sie „Genehmigen“, „Genehmigen mit Kommentaren und/oder Markierungen“ oder „Ablehnen“ möchten. Projektmitglieder können zum Aktualisieren oder zum Ansehen von Kommentaren und Markierungen auf das Prüfprotokoll zurückgreifen.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauteams, um Entwurfsqualität und Praxisbezug im Büro und auf der Baustelle zu verbessern.