Führen Sie spielend Modelle aus unterschiedlichen Gewerken mit unterschiedlichen Dateitypen zusammen, kuratieren Sie Ansichten, erstellen Sie benutzerdefinierte Koordinationsräume, und teilen Sie die Daten mit den Baustellenteams.
Nutzen Sie umfassende Prüfungen zur Ausführbarkeit und die Kollisionserkennung, indem Sie Modelle aus mehreren Gewerken unabhängig vom Dateiformat zusammenführen. Verändern Sie Modelle problemlos durch Auswahl der Prioritätsbereiche.
Erstellen Sie eigene ausgewählte Ansichten nach Stufe, Phase oder Gewerbe, damit es einfacher wird, sich bei der Koordination auf ein Teilprojekt zu konzentrieren. Eine Ansicht kann als privater Arbeitsbereich zur Verwendung durch ein bestimmtes Mitglied oder als publizierte Ansicht für die Zusammenarbeit im einem größeren Projektteam erstellt werden.
Teams können mühelos die Qualität sicherstellen, indem sie spezielle Koordinationsräume erstellen, in denen die Planer und BIM-Experten Entwürfe testen und eine automatische Kollisionserkennung durchführen können. Navigieren Sie problemlos durch Verbundmodelle, um nach Bauausführungsaufgaben zu suchen.
Mit der verbesserten Modellansicht auf Mobilgeräten bleiben Sie in jeder Phase der Bauausführung in Verbindung – gleichzeitig verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit von Büro und Baustelle. Wenn BIM-Manager Modelle für mehrere Gewerke für Baustellenteams freigeben, erhalten Bauleiter und Projektingenieure den Kontext, den sie benötigen, um kritische Entscheidungen schneller zu treffen.