Symbol für Dashboards und Datenanalysen im Bauwesen.
DASHBOARDS

Reduzieren Sie Risiken und priorisieren Sie Arbeiten mit zentralisierten Projektanalysen.

Gewinnen Sie mit konfigurierbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards Erkenntnisse über die Projektperformance, die priorisierten täglichen Aktivitäten sowie die Hochrisikoaufgaben.

Projektspezifische und unternehmensweite Leistungsdaten auf einen Blick.

Nutzen Sie Zusammenfassungen und Snapshots der Dashboards auf Projektebene zur Gewinnung wertvoller, handlungsorientierter Informationen. Analysieren Sie die Performance projektübergreifend mit Dashboards auf Kontoebene, um bessere Geschäftsentscheidungen treffen zu können.

Projektstatus in Echtzeit.

Das Start-Dashboard bietet einen personalisierten, handlungsorientierten Eindruck vom Projektstatus. Überprüfen Sie die zugewiesene Arbeit, die letzten Aktivitäten, Projektmeilensteine, Wettervorhersagen und den Teamstatus.

Identifizieren Sie Hochrisikobereiche.

Lösen Sie Probleme, bevor sie ernsthaftere Auswirkungen haben – mit den Prognosefunktionen von Construction IQ. Mithilfe von maschinellen Lernprozessen scannt Construction IQ Projektdaten und identifiziert Hochrisikobereiche, die sich auf den Entwurf, die Qualität, die Sicherheit oder Projektsteuerung auswirken.

Integrieren Sie Daten aus Drittanbieter-Anwendungen.

Binden Sie Daten aus Drittanbieteranwendungen ein, wie etwa Kostenplanungs- und Prognosesoftware, Baustellenkameras oder KI-Tools aus der Karten-Bibliothek, um ein vollständiges Bild des Projekts zu schaffen.

Schaffen Sie Transparenz für das gesamte Team.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards und nutzen Sie diese gemeinsam mit Projektmitgliedern. Durch verschiedene Rollen, Benutzer und Unternehmen erhalten alle Beteiligten für sie relevante Dashboards. Sie können auch Ihr eigenes privates Dashboard erstellen, um zusätzliche Projekteinblicke zu erhalten.

Erleben Sie Dashboards in Aktion.

