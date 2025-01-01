Gewinnen Sie mit konfigurierbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards Erkenntnisse über die Projektperformance, die priorisierten täglichen Aktivitäten sowie die Hochrisikoaufgaben.
Nutzen Sie Zusammenfassungen und Snapshots der Dashboards auf Projektebene zur Gewinnung wertvoller, handlungsorientierter Informationen. Analysieren Sie die Performance projektübergreifend mit Dashboards auf Kontoebene, um bessere Geschäftsentscheidungen treffen zu können.
Das Start-Dashboard bietet einen personalisierten, handlungsorientierten Eindruck vom Projektstatus. Überprüfen Sie die zugewiesene Arbeit, die letzten Aktivitäten, Projektmeilensteine, Wettervorhersagen und den Teamstatus.
Lösen Sie Probleme, bevor sie ernsthaftere Auswirkungen haben – mit den Prognosefunktionen von Construction IQ. Mithilfe von maschinellen Lernprozessen scannt Construction IQ Projektdaten und identifiziert Hochrisikobereiche, die sich auf den Entwurf, die Qualität, die Sicherheit oder Projektsteuerung auswirken.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards und nutzen Sie diese gemeinsam mit Projektmitgliedern. Durch verschiedene Rollen, Benutzer und Unternehmen erhalten alle Beteiligten für sie relevante Dashboards. Sie können auch Ihr eigenes privates Dashboard erstellen, um zusätzliche Projekteinblicke zu erhalten.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.