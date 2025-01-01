Erfassen Sie das Geschehen auf der Baustelle und bieten Sie mehr Kontext durch beschriftete Baufotos. Nutzen Sie die Galerie, um Informationen schnell zu finden und Fotoberichte zu generieren.
Nutzen Sie die Fotogalerie zum Speichern aller Fotos, Videos und 360-Grad-Bilder an einem Ort. Verwenden Sie die Kartenansicht und die detaillierten Filter, um die gesuchten visuellen Informationen zu finden.
Sparen Sie Zeit beim Organisieren und Filtern der richtigen Fotos, indem Sie, unterstützt durch maschinelles Lernen, Beschriftungen automatisch hinzufügen oder von Hand benutzerdefinierte Beschriftungen zu Fotos hinzufügen.
Fügen Sie Fotos und Videos an Formulare, Aufgaben, Informationsanfragen und Eingaben an. Erfassen Sie, was auf der Baustelle geschieht, um Teammitgliedern, die nicht vor Ort sein können, mehr Informationen bereitzustellen.
Klicken Sie in der Galerie auf ein Baustellenfoto, um den entsprechenden Kontext anzuzeigen. Sehen Sie sofort, ob eine Aufgabe, ein Formular, ein Objekt, ein Plan oder eine Informationsanfrage mit dem Foto verknüpft ist, und klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag, um weitere Informationen anzuzeigen.
Generieren Sie Berichte Ihrer Fotos, Videos und 360-Grad-Bilder, um sie an andere Personen, auch außerhalb des Projekts, weiterzuleiten. Filtern Sie nach einem bestimmten Zeitraum oder Fototyp, um die gewünschten Bilder für Ihren Bericht rasch zu finden.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.