Finden Sie jederzeit, überall und auf jedem Gerät Zeichnungen und arbeiten Sie gemeinsam daran. So stellen Sie sicher, dass Teams stets auf die benötigten Informationen zugreifen können. Teams auf der Baustelle können die aktuellen Entwurfsdateien online oder offline schnell einsehen.
Teams können nach Text in Plänen suchen, Favoriten markieren, Beschriftungen erstellen, Versionsgruppen auswählen sowie filtern und sortieren und so zu jedem Zeitpunkt die von ihnen benötigten Informationen finden.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Planreihenfolge für eine standardisierte Organisation. Sie können die Gewerke in der Reihenfolge des Hochladens oder in einer benutzerdefinierten Reihenfolge organisieren und so sicherstellen, dass Teams die richtige Zeichnung schnell finden.
Publizieren und verteilen Sie Pläne mithilfe eines einfachen und schnellen Hochladevorgangs an Ihr Team. OCR-Technologie scannt, verknüpft und beschriftet Pläne und optimiert diese so, dass sie direkt auf jedem Gerät geladen werden können. Mithilfe der automatischen Synchronisation auf Mobilgeräten können Sie außerdem sicherstellen, dass Ihr Team über die aktuellen Informationen verfügt.
Für eine verbesserte Zusammenarbeit können Sie Markierungen für das gesamte Team erstellen, publizieren und weiterleiten. Kommunizieren Sie Details über ein Form- oder Textfeldwerkzeug, erstellen Sie Hyperlinks zu Dokumenten oder Informationsanfragen direkt aus dem Plan heraus, markieren Sie Aufgaben, fügen Sie Fotos hinzu, messen Sie mit dem Kalibrierungswerkzeug und mehr.
Durch die automatische Versionierung wird sichergestellt, dass Teams mit den neuesten Zeichnungen arbeiten. Automatisch mit Hyperlinks versehene Planbeschriftungen ermöglichen es Teams, Vergleiche vorzunehmen oder mit einem einzigen Klick zu einem anderen Plan zu wechseln.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.