Publizieren und verteilen Sie Pläne mithilfe eines einfachen und schnellen Hochladevorgangs an Ihr Team. OCR-Technologie scannt, verknüpft und beschriftet Pläne und optimiert diese so, dass sie direkt auf jedem Gerät geladen werden können. Mithilfe der automatischen Synchronisation auf Mobilgeräten können Sie außerdem sicherstellen, dass Ihr Team über die aktuellen Informationen verfügt.