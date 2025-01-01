Autodesk Construction Cloud Logo
Öffentliche Bauten

Meistern Sie die Komplexität, und liefern Sie Qualität.

Meistern Sie die Komplexität von öffentlichen Bauten mit der Autodesk Construction Cloud

Die größten Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Behörden und Bauunternehmen der Welt nutzen die Autodesk Construction Cloud, um mit verbesserter Zusammenarbeit und Transparenz Einrichtungen fertigzustellen, zu warten und zu renovieren.

Komplexität meistern

Visualisieren Sie ganz einfach Modelle in 3D, um Umfang, Änderungen und Entwurfsabsicht besser zu verstehen.

Belastung minimieren

Bauen Sie auf Anhieb alles richtig, und vermeiden Sie Störungen für Schüler, Patienten und Arbeiter.

Transparenz verbessern

Führen Sie schnellere und nachhaltigere Technologien ein, und vernetzen Sie Baustelle und Büro.

Qualität gewährleisten

Vermeiden Sie mit Datenanalysen Sicherheits- und Qualitätsprobleme proaktiv.

Risiken mindern

Vermeiden Sie Nacharbeit und Fehler, indem Sie immer mit den neuesten Plänen und Dokumenten arbeiten.

Mehrwert schaffen

Nutzen Sie das Netzwerk aus Bauexperten, um die richtigen Anbieter einzuladen und den Zuschlag für die besten Angebote zu erteilen.

"Unsere Erfahrungen [mit Autodesk] bei diesem Projekt haben uns gezeigt, dass wir noch mehr erreichen könnten, wenn wir eine gemeinsame Datenumgebung hätten und zur Entwicklung von Prozessen darin beitragen könnten. Dadurch könnten wir uns leichter in zukünftige Bauprojekte einbringen und sicherstellen, dass wir nützliche Daten für unseren Trust sammeln."

- Claire Orchard, Head of Digital Innovation, Milton Keynes University Hospital

Gesundheitswesen

Digitalisieren Sie Bauprozesse, um bei komplexen Bau-, Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten die Transparenz und Zusammenarbeit zu verbessern und die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Als Granger Construction mit dem Bau eines komplexen Krankenhausprojekts in Michigan begann, entschied man sich für Autodesk BIM Collaborate, um die Koordination der verschiedenen Gewerke zu verbessern und sicherzustellen, dass das Projekt im Rahmen des Budgets und des Zeitplans abgewickelt wurde.

Bildungswesen

Schaffen Sie ein bleibendes Vermächtnis. Nutzen Sie BIM-Prozesse, um Qualität zu gewährleisten und den Campus für heute und die nächsten 200 Jahre effektiver zu planen, zu bauen und instandzuhalten. Für Satterfield & Pontikes Construction, ein führendes Unternehmen im Bau von Bildungseinrichtungen, ist ein enger Austausch mit den Bauherren entscheidend für den Erfolg. Dank besserer 3D-Visualisierungen und transparenter Projektdetails ließen sich mit Assemble die Entscheidungsfindung beschleunigen und die Erwartungen des Bauherrn erfüllen.

Öffentliche Verwaltung/Behörden

Bieten Sie Mehrwert. Öffentliche Bauherren und Bauunternehmen verlassen sich auf Bautechnologie, um termingerecht und budgetschonend hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Das vom britischen National Health Service finanzierte Milton Keynes University Hospital nutzte Autodesk Construction Cloud, um Arbeitsabläufe zu digitalisieren und die Versorgung und den Aufenthalt der Patienten durch eine verbesserte Zusammenarbeit zu optimieren.

Bauherren wichtiger Bildungseinrichtungen und führende Bauunternehmen setzen weltweit auf die Autodesk Construction Cloud

McCarthy, Baumanagement
Arkansas Children's Hospital
University of California
Brasfield &amp; Gorrie, Generalunternehmer
MACE Construction, Großbritannien
Webcor Builders
AECOM Engineering
DRP Construction
Gilbane, Generalunternehmer

Die wichtigsten Funktionen für öffentliche Bauten

Angebotsabgabe und Qualifizierung

Finden Sie die besten Bauunternehmen und Anbieter für Ihre individuellen Projektanforderungen.

Dokumentenverwaltung

Stellen Sie sicher, dass alle Projektteams über jedes beliebige Gerät auf die benötigten Informationen zugreifen können.

Projektmanagement

Vereinfachen Sie den Prozess mit einer einzigen Plattform für Informationsanfragen, Eingaben und Änderungsaufträge.

Übergabe und Instandhaltung

Sie erhalten genau die Informationen, die Sie für den nahtlosen Übergang in den Betrieb vom ersten Tag an benötigen.

Finden Sie heraus, warum sich über 75 % der 100 führenden von Engineering News-Record ausgezeichneten Bauunternehmer für die Autodesk Construction Cloud entscheiden.

Keine doppelten Dateneingaben mehr bei Donohoe Construction

Da die Teams von Donohoe Construction aufgrund von ineffizienten Prozessen 50 % ihrer Zeit damit verbrachten, die Projektfinanzen zu verwalten, implementierte die Firma Autodesk Build, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern.

Miller-Davis Company sorgt für geschmeidigen Ablauf bei anspruchsvollem Montessori-Schulprojekt

Die Autodesk Construction Cloud half Miller-Davis Company dabei, enge Zeitvorgaben einzuhalten und multidisziplinäre Teams für ein komplexes Schulprojekt im Norden des US-Bundesstaats Michigan zu koordinieren.

Joeris nutzt Konstruktionsdaten in der Vorbereitung und späteren Phasen von Bauprojekten

Mit Assemble als Tool für Modelldaten fördert Joeris die Zusammenarbeit und verkürzt die Dauer der Bauvorbereitung.

