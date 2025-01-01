Digitalisieren Sie Bauprozesse, um bei komplexen Bau-, Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten die Transparenz und Zusammenarbeit zu verbessern und die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Als Granger Construction mit dem Bau eines komplexen Krankenhausprojekts in Michigan begann, entschied man sich für Autodesk BIM Collaborate, um die Koordination der verschiedenen Gewerke zu verbessern und sicherzustellen, dass das Projekt im Rahmen des Budgets und des Zeitplans abgewickelt wurde.