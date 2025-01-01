Die größten Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Behörden und Bauunternehmen der Welt nutzen die Autodesk Construction Cloud, um mit verbesserter Zusammenarbeit und Transparenz Einrichtungen fertigzustellen, zu warten und zu renovieren.
Visualisieren Sie ganz einfach Modelle in 3D, um Umfang, Änderungen und Entwurfsabsicht besser zu verstehen.
Bauen Sie auf Anhieb alles richtig, und vermeiden Sie Störungen für Schüler, Patienten und Arbeiter.
Führen Sie schnellere und nachhaltigere Technologien ein, und vernetzen Sie Baustelle und Büro.
Vermeiden Sie mit Datenanalysen Sicherheits- und Qualitätsprobleme proaktiv.
Vermeiden Sie Nacharbeit und Fehler, indem Sie immer mit den neuesten Plänen und Dokumenten arbeiten.
Nutzen Sie das Netzwerk aus Bauexperten, um die richtigen Anbieter einzuladen und den Zuschlag für die besten Angebote zu erteilen.
Digitalisieren Sie Bauprozesse, um bei komplexen Bau-, Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten die Transparenz und Zusammenarbeit zu verbessern und die Patientensicherheit zu gewährleisten.
Als Granger Construction mit dem Bau eines komplexen Krankenhausprojekts in Michigan begann, entschied man sich für Autodesk BIM Collaborate, um die Koordination der verschiedenen Gewerke zu verbessern und sicherzustellen, dass das Projekt im Rahmen des Budgets und des Zeitplans abgewickelt wurde.
Schaffen Sie ein bleibendes Vermächtnis. Nutzen Sie BIM-Prozesse, um Qualität zu gewährleisten und den Campus für heute und die nächsten 200 Jahre effektiver zu planen, zu bauen und instandzuhalten. Für Satterfield & Pontikes Construction, ein führendes Unternehmen im Bau von Bildungseinrichtungen, ist ein enger Austausch mit den Bauherren entscheidend für den Erfolg. Dank besserer 3D-Visualisierungen und transparenter Projektdetails ließen sich mit Assemble die Entscheidungsfindung beschleunigen und die Erwartungen des Bauherrn erfüllen.
Bieten Sie Mehrwert. Öffentliche Bauherren und Bauunternehmen verlassen sich auf Bautechnologie, um termingerecht und budgetschonend hochwertige Ergebnisse zu liefern.
Das vom britischen National Health Service finanzierte Milton Keynes University Hospital nutzte Autodesk Construction Cloud, um Arbeitsabläufe zu digitalisieren und die Versorgung und den Aufenthalt der Patienten durch eine verbesserte Zusammenarbeit zu optimieren.
Finden Sie die besten Bauunternehmen und Anbieter für Ihre individuellen Projektanforderungen.
Stellen Sie sicher, dass alle Projektteams über jedes beliebige Gerät auf die benötigten Informationen zugreifen können.
Vereinfachen Sie den Prozess mit einer einzigen Plattform für Informationsanfragen, Eingaben und Änderungsaufträge.
Sie erhalten genau die Informationen, die Sie für den nahtlosen Übergang in den Betrieb vom ersten Tag an benötigen.
Keine doppelten Dateneingaben mehr bei Donohoe Construction
Da die Teams von Donohoe Construction aufgrund von ineffizienten Prozessen 50 % ihrer Zeit damit verbrachten, die Projektfinanzen zu verwalten, implementierte die Firma Autodesk Build, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern.
Miller-Davis Company sorgt für geschmeidigen Ablauf bei anspruchsvollem Montessori-Schulprojekt
Die Autodesk Construction Cloud half Miller-Davis Company dabei, enge Zeitvorgaben einzuhalten und multidisziplinäre Teams für ein komplexes Schulprojekt im Norden des US-Bundesstaats Michigan zu koordinieren.
Joeris nutzt Konstruktionsdaten in der Vorbereitung und späteren Phasen von Bauprojekten
Mit Assemble als Tool für Modelldaten fördert Joeris die Zusammenarbeit und verkürzt die Dauer der Bauvorbereitung.