Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Gewerbebau

Erstklassige Software für Benutzerfreundlichkeit und Leistung.

Vernetzter Gewerbebau mit der Autodesk Construction Cloud.

Die weltweit führenden Planungsbüros, Bauunternehmer und Bauherrn verlassen sich für ihren Erfolg auf die zukunftsweisende Technologie der Autodesk Construction Cloud, das zuverlässige Netzwerk aus Bauexperten und auf aussagekräftige Informationen.

check-mark
Höhere Erfolgsquote

Optimieren Sie die Bauvorbereitung, und erstellen Sie mehr und genauere Angebote.

check-mark
Verbesserte Sicherheit

Nutzen Sie vorausschauende Analysen, um Sicherheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit auf der Baustelle zu verbessern.

check-mark
Schluss mit Datensilos

Vernetzen Sie Entwurfs-, Bauausführungs- und Betriebsteams über eine gemeinsame Datenplattform.

check-mark
Vernetzte Teams

Führen Sie schnellere und nachhaltigere Technologien ein, und vernetzen Sie Baustelle und Büro.

check-mark
Vermindertes Risiko

Vermeiden Sie Nacharbeit und Fehler, indem Sie immer mit den neuesten Plänen und Dokumenten arbeiten.

check-mark
Gesicherte Qualität

Auf Anhieb alles richtig bauen. Vermeiden Sie mit automatischer Kollisionserkennung Kollisionen auf der Baustelle.

Quotation mark

"Eine zentrale Quelle für Projektdaten ist entscheidend. Durch den Zugriff auf die richtigen Informationen zur richtigen Zeit kann unser Baustellenteam effizient arbeiten und Projekte auf Anhieb richtig ausführen."

- Clifton Cole, Director of Virtual Design and Construction, PENTA Building Group

Gemischte Nutzung

Generalunternehmer digitalisieren beim Bau von Geschäften, Büros und Wohnungen ihre Bauprozesse, um die Effizienz zu steigern, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Kommunikation zu optimieren.

BL Harbert verwendet Autodesk Construction Cloud, um alle Phasen von Entwurf bis Übergabe in einen Workflow zu integrieren.Durch die Optimierung des Informationsmanagements werden Arbeitsabläufe optimiert und hochwertigere Projekte an Kunden geliefert.

Hotels

Hotelentwickler und Generalunternehmer vertrauen auf Bautechnologie, um hochwertige Bauprojekte kostengünstig in kürzerer Zeit fertigzustellen. Mit dem Autodesk-Portfolio setzt Skystone neue Maßstäbe für den Hochbau und errichtet das höchste Hotel der Welt in Modulbauweise: das neue AC Marriot New York Hotel.

Sport und Unterhaltung

Entwerfen und Gestalten der Zukunft im Sportunterhaltungssektor durch Verbindung von BIM-Prozessen in Entwurfs- und Bauphase, sodass Budget und Zeitrahmen mühelos eingehalten werden.

Führende Unternehmen setzen weltweit auf die Autodesk Construction Cloud

Webcor Builders
AECOM Engineering
McCarthy, Baumanagement
DRP Construction
MACE Construction, Großbritannien
Rosendin Electric, Auftragnehmer
Gilbane, Generalunternehmer
Cupertino Electric
McKinstry

Die wichtigsten Funktionen für den Gewerbebau

Qualifizierung im Bauwesen
Qualifizierung

Finden Sie die besten Bauunternehmen und Anbieter für Ihre individuellen Projektanforderungen.

Mehr erfahren
Dokumentenverwaltung für die Baubranche
Dokumentenverwaltung

Stellen Sie sicher, dass alle Projektteams über jedes beliebige Gerät auf die benötigten Informationen zugreifen können.

Mehr erfahren
ico_field-collaboration
Zusammenarbeit auf der Baustelle

Sorgen Sie dafür, dass das gesamte Projektteam auf dem aktuellen Stand ist, und ermöglichen Sie allen Beteiligten Zugang zu sämtlichen Projektinformationen.

Mehr erfahren
Symbol für Bauprojektmanagement
Projektmanagement

Vereinfachen Sie den Prozess mit einer einzigen Plattform für Informationsanfragen, Eingaben und Änderungsaufträge.

Mehr erfahren

Finden Sie heraus, warum sich über 75 % der 100 führenden von Engineering News-Record ausgezeichneten Bauunternehmer für die Autodesk Construction Cloud entscheiden.

Obayashi Singapur optimiert die digitale Zusammenarbeit zwischen Projektteams

Mit Autodesk Construction Cloud als zentraler Datenquelle kann Obayashi Singapore schnellere Entscheidungen treffen, um komplexe gewerbliche Projekte frist- und budgetgerecht abzuwickeln.

Bericht lesen und Video ansehen

Messer setzt auf Änderungsmanagement und revolutioniert damit die Projektabwicklung

Mit Autodesk Build verfolgt Messer einen ganzheitlichen Ansatz, um seine Mitarbeiter zu schulen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. So möchte das Unternehmen sein Geschäft ausbauen.

Bericht lesen

Ryan Companies verbessert die Bauvorbereitung

Ryan Companies unterhält Niederlassungen in den gesamten USA. BuildingConnected hat es eingeführt, um seine Prozesse zu optimieren und als „ein Team“ auf Angebote reagieren zu können.

Bericht lesen und Video ansehen

Joeris übernimmt Baudaten in der Bauvorbereitung und nachfolgenden Prozessen

Mit Assemble als Tool für Modelldaten fördert Joeris die Zusammenarbeit und verkürzt die Dauer der Bauvorbereitung.

Vollständiger Bericht

Vertrauen ist wichtig: Die hohen Kosten von fehlendem Vertrauen

Laden Sie den Branchenbericht 2020 von Autodesk und FMI herunter, in dem die Bedeutung von Vertrauen innerhalb des Unternehmens und zwischen Projektteams untereinander untersucht wird.

Bericht herunterladen

Digitale Transformation: Die Zukunft des vernetzten Baugewerbes

Im Rahmen der IDC-Studie für Autodesk wurden über 800 Bauexperten in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum befragt.

Bericht herunterladen

Sie möchten mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen? Hier registrieren.