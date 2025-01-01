Gewerbebau

Generalunternehmer digitalisieren beim Bau von Geschäften, Büros und Wohnungen ihre Bauprozesse, um die Effizienz zu steigern, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Kommunikation zu optimieren.

BL Harbert verwendet Autodesk Construction Cloud, um alle Phasen von Entwurf bis Übergabe in einen Workflow zu integrieren.Durch die Optimierung des Informationsmanagements werden Arbeitsabläufe optimiert und hochwertigere Projekte an Kunden geliefert.