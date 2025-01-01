Gewerbebau

Die weltweit führenden Planungsbüros, Bauunternehmer und Bauherrn verlassen sich für ihren Erfolg auf die zukunftsweisende Technologie der Autodesk Construction Cloud, das zuverlässige Netzwerk aus Bauexperten und auf aussagekräftige Informationen.
Optimieren Sie die Bauvorbereitung, und erstellen Sie mehr und genauere Angebote.
Nutzen Sie vorausschauende Analysen, um Sicherheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit auf der Baustelle zu verbessern.
Vernetzen Sie Entwurfs-, Bauausführungs- und Betriebsteams über eine gemeinsame Datenplattform.
Führen Sie schnellere und nachhaltigere Technologien ein, und vernetzen Sie Baustelle und Büro.
Vermeiden Sie Nacharbeit und Fehler, indem Sie immer mit den neuesten Plänen und Dokumenten arbeiten.
Auf Anhieb alles richtig bauen. Vermeiden Sie mit automatischer Kollisionserkennung Kollisionen auf der Baustelle.
Generalunternehmer digitalisieren beim Bau von Geschäften, Büros und Wohnungen ihre Bauprozesse, um die Effizienz zu steigern, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Kommunikation zu optimieren.
BL Harbert verwendet Autodesk Construction Cloud, um alle Phasen von Entwurf bis Übergabe in einen Workflow zu integrieren.Durch die Optimierung des Informationsmanagements werden Arbeitsabläufe optimiert und hochwertigere Projekte an Kunden geliefert.
Hotelentwickler und Generalunternehmer vertrauen auf Bautechnologie, um hochwertige Bauprojekte kostengünstig in kürzerer Zeit fertigzustellen. Mit dem Autodesk-Portfolio setzt Skystone neue Maßstäbe für den Hochbau und errichtet das höchste Hotel der Welt in Modulbauweise: das neue AC Marriot New York Hotel.
Finden Sie die besten Bauunternehmen und Anbieter für Ihre individuellen Projektanforderungen.
Stellen Sie sicher, dass alle Projektteams über jedes beliebige Gerät auf die benötigten Informationen zugreifen können.
Sorgen Sie dafür, dass das gesamte Projektteam auf dem aktuellen Stand ist, und ermöglichen Sie allen Beteiligten Zugang zu sämtlichen Projektinformationen.
Vereinfachen Sie den Prozess mit einer einzigen Plattform für Informationsanfragen, Eingaben und Änderungsaufträge.
Obayashi Singapur optimiert die digitale Zusammenarbeit zwischen Projektteams
Mit Autodesk Construction Cloud als zentraler Datenquelle kann Obayashi Singapore schnellere Entscheidungen treffen, um komplexe gewerbliche Projekte frist- und budgetgerecht abzuwickeln.
Messer setzt auf Änderungsmanagement und revolutioniert damit die Projektabwicklung
Mit Autodesk Build verfolgt Messer einen ganzheitlichen Ansatz, um seine Mitarbeiter zu schulen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. So möchte das Unternehmen sein Geschäft ausbauen.
Ryan Companies verbessert die Bauvorbereitung
Ryan Companies unterhält Niederlassungen in den gesamten USA. BuildingConnected hat es eingeführt, um seine Prozesse zu optimieren und als „ein Team“ auf Angebote reagieren zu können.
Joeris übernimmt Baudaten in der Bauvorbereitung und nachfolgenden Prozessen
Mit Assemble als Tool für Modelldaten fördert Joeris die Zusammenarbeit und verkürzt die Dauer der Bauvorbereitung.
Vertrauen ist wichtig: Die hohen Kosten von fehlendem Vertrauen
Laden Sie den Branchenbericht 2020 von Autodesk und FMI herunter, in dem die Bedeutung von Vertrauen innerhalb des Unternehmens und zwischen Projektteams untereinander untersucht wird.
Digitale Transformation: Die Zukunft des vernetzten Baugewerbes
Im Rahmen der IDC-Studie für Autodesk wurden über 800 Bauexperten in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum befragt.