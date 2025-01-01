Geben Sie digitale Zeitpläne sofort an die Teams auf der Baustelle weiter, um Echtzeit-Aktualisierungen zu erhalten, anstatt sperrige PDF-Dateien zu verwenden, die ständig veraltet sind. Bauzeitpläne bestehen aus Tausenden von Aktivitäten, daher ist das Durchgehen von Ausdrucken auf der Baustelle eine mühsame, arbeitsintensive Aufgabe. Mit einem digitalisierten Zeitplan, den Ihr Team auf der Baustelle zur Hand hat, kann es tausende Aktivitäten schnell durchsuchen und filtern, um die gewünschten Elemente zu finden – und das alles ganz einfach auf dem Mobilgerät. Durch aktives Kommentieren des Zeitplans können Teams eine engere Vernetzung zwischen Baustelle und Büro herstellen und so die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit verbessern.