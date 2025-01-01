Erhalten Sie Echtzeit-Einblick in die Projektzeitpläne, indem Sie diese in der Cloud zentralisieren, sodass Teams zusammenarbeiten, sich vernetzen und stets auf die neuesten Informationen zugreifen können.
Verbessern Sie die Zusammenarbeit und erhöhen Sie die Transparenz, indem Sie alle Zeitplandaten auf einer cloudbasierten Plattform zentralisieren. Wenn die Teams stark auf Papierausdrucke und statische PDF-Dateien angewiesen sind, kommt es häufig zu Fehlkommunikation und fehlerhafter Abstimmung im Zusammenhang mit Zeitplänen. Dank eines zentralen Zeitplansystems haben alle Mitglieder des Projektteams Zugriff auf die neuesten Zeitplandaten. Dank zuverlässiger Berechtigungssteuerung können Sie sicherstellen, dass die richtigen Informationen in den richtigen Händen bleiben.
Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Teammitgliedern, um unerwartete Zeitplanverzögerungen zu vermeiden, indem Sie alle Zeitplanaktivitäten in der Cloud verwalten. Kommentieren Sie bestimmte Aktivitäten, um Teams zu aktualisieren, wichtige Projektbeteiligte zu markieren oder um Zeitplanaktualisierungen vorzuschlagen, wenn Sie wieder im Büro sind. Wählen Sie zwischen Gantt- und Listenansicht, um Aufgaben, Meilensteine und Abhängigkeiten zu visualisieren. Projektteams können nahtlos Referenzen wie Fotos, Dateien, Pläne, Objekte, Aufgaben und Kostenpositionen mit einer Aktivität im Zeitplan verknüpfen und so den erforderlichen Kontext für datengesteuerte Entscheidungen bereitstellen.
Geben Sie digitale Zeitpläne sofort an die Teams auf der Baustelle weiter, um Echtzeit-Aktualisierungen zu erhalten, anstatt sperrige PDF-Dateien zu verwenden, die ständig veraltet sind. Bauzeitpläne bestehen aus Tausenden von Aktivitäten, daher ist das Durchgehen von Ausdrucken auf der Baustelle eine mühsame, arbeitsintensive Aufgabe. Mit einem digitalisierten Zeitplan, den Ihr Team auf der Baustelle zur Hand hat, kann es tausende Aktivitäten schnell durchsuchen und filtern, um die gewünschten Elemente zu finden – und das alles ganz einfach auf dem Mobilgerät. Durch aktives Kommentieren des Zeitplans können Teams eine engere Vernetzung zwischen Baustelle und Büro herstellen und so die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit verbessern.
In der Baubranche haben Kosten und Zeit durch ihre enge Verbindung große Auswirkungen aufeinander. Nutzen Sie die Integration in Cost Management, um den Projektzeitplan mit dem Projektbudget zu vernetzen. Durch das direkte Importieren von Zeitplandaten in das Tool Cost Management in Autodesk Build können Projektteams Budget-Elemente mit geplanten Aufgaben verknüpfen und Ausgaben auf Grundlage von Zeitplänen besser visualisieren.
Halten Sie Projekte auf Kurs, indem Sie Zeitplanaktivitäten in derselben Software verwalten, die auch für Projektmanagement und Aktivitäten auf der Baustelle verwendet wird. So können Sie Arbeitsabläufe optimieren und Daten vernetzen.
Verwalten Sie Projektdokumente in einer zentralen, gemeinsamen Datenumgebung und stellen Sie sicher, dass die Teams mit den neuesten Informationen arbeiten.Mehr erfahren
Überwachen Sie alle Aufgaben vom Entwurf bis zur Übergabe von einem Ort aus. Sorgen Sie für Verantwortlichkeiten, um Aufgaben schneller und transparenter zu bearbeiten.Mehr erfahren
Optimieren Sie die Kostenkontrolle, erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in kostenbezogene Risiken, und erstellen Sie genaue Prognosen, indem Sie alle Kostenaktivitäten in der Cloud zentralisieren.Mehr erfahren
Construction Connected
Erfahren Sie, welche Vorteile Autodesk Construction Cloud für alle Beteiligten eines Bauprojekts hat, sowohl für Planer, Bauunternehmer als auch für Bauherren.
Zeitplanung mit Autodesk Build
Halten Sie Projekte auf Kurs mit dem neuen Zeitplan-Tool in Autodesk Build
Das Einmaleins des Baukostenmanagements
Ihr ultimativer Leitfaden für das Baukostenmanagement, häufig auftretende Probleme und Schritte zum Verbessern des Baukostenmanagements.