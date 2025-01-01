Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Softwareverwaltung

Vereinfachen Sie die Softwareverwaltung in einer Plattform, die sich Ihnen anpasst.

Kombinieren Sie auf einer zentralen Verwaltungsplattform eine vereinfachte Benutzererfahrung mit den Konfigurationsfunktionen, die zum Unterstützen von Projektarbeitsabläufen erforderlich sind, ohne dafür die unternehmensweite Kontrolle zu opfern.

Vereinfachen Sie die Benutzererfahrung.

Helfen Sie Teams beim Beschleunigen der Arbeit, indem Sie die Benutzererfahrung für jeden Mitarbeiter in jeder Phase standardisieren. Dank einer konsistenten und einfachen Oberfläche müssen sich Teammitglieder nicht darum kümmern, wo bestimmte Informationen zu finden sind oder welches Produkt zu verwenden ist.

Verwaltungseinstellungen in der Baumanagementsoftware ermöglichen flexible Vorlagen, Benutzer, Funktionen und Dokumente.

Erleben Sie für Mobilgeräte konzipierte Lösungen.

Erweitern Sie die zuvor nur auf Desktops möglichen Arbeitsabläufe durch Exportieren und Synchronisieren von Daten auf Mobilgeräten für die Offlineverwendung. Alle mobilen Arbeitsabläufe werden von der gleichen Plattform unterstützt, um nahtlose Übergänge und eine einheitliche Erfahrung zu ermöglichen.

iPad mit für Mobilgeräte konzipierte Baumanagementfunktionen wie Markierungen.

Standardisieren Sie die Datenerfassung.

Die einheitliche Verwaltung vereinfacht das Einrichten von Projekten. Verwalten Sie den Benutzerzugriff, führen Sie Batch-Verwaltungsaufgaben durch, richten Sie Projekte mit Vorlagen schnell für den sofortigen Einsatz ein und nehmen Sie von einem Ort aus Änderungen an mehreren Projekten vor. Verwenden Sie eine Verwaltung auf Unternehmensebene, die Ihnen keine Kopfschmerzen verursacht.

Baumanagementfunktion, die einen Prozess zum Erfassen von Baudaten zeigt.

Sorgen Sie mit Single Sign-On für problemlose Anmeldungen.

Greifen Sie von einem einzigen Punkt aus auf alle Autodesk Construction Cloud-Produkte zu. Sie müssen sich keine Anmeldedaten merken oder sich für unterschiedliche Aufgaben an unterschiedlichen Anwendungen anmelden. Dokumentenverwaltung, Quantifizierung, Koordination, Projektmanagement, QA/QC und Übergaben: alles nur einen Klick entfernt.

Die Verwaltung der Baumanagement-Software ermöglicht Benutzern Single Sign-On.

Teilen Sie Informationen kontoübergreifend.

Daten lassen sich problemlos kontoübergreifend teilen, z. B. zwischen Generalunternehmern und Subunternehmern. Dies verbessert die Zusammenarbeit, reduziert Nacharbeiten und verbessert die Kontrolle/Eigentümerschaft von Projektinformationen

Baumanagementfunktion, die einen Prozess zum Erfassen von Baudaten zeigt.

Erhalten Sie eine zentrale Verwaltung auf Unternehmensebene für Benutzer und Projekte.

Richten Sie Projekte schnell für den sofortigen Einsatz ein, verwalten Sie Berechtigungen und nehmen Sie bei Bedarf mühelos Änderungen vor.

Symbol für Benutzerverwaltung im Bauwesen
Benutzerverwaltung

Fügen Sie jeden Benutzer nur einmal hinzu, und steuern Sie den Zugriff auf Produktfunktionen, Projektdaten und Arbeitsabläufe völlig problemlos.

Mehr erfahren
Symbol für Softwareberechtigungen im Bauwesen
Berechtigungen

Legen Sie Berechtigungen nach Benutzer, Rolle oder Unternehmen fest, um auf Projektinformationen und Produktfunktionen zuzugreifen.

Mehr erfahren
Symbol für Projektvorlagen im Bauwesen
Projektvorlagen

Wenden Sie Standards auf neue Projekte an, um Einrichtungszeiten zu verkürzen und eine konsistente Datenerfassung sicherzustellen.

Mehr erfahren

Entdecken Sie die Vorteile einer Verwaltung auf Unternehmensebene.

Teilnahme an Besprechungen zur Vernetzung mit Kollegen

Nehmen Sie an unseren Networking-Meetups für das Bauwesen teil, und vernetzen Sie sich mit Bauprofis und Branchenexperten.

Mehr erfahren

Digital Builder-Blog abonnieren

Bereit für die Zukunft des Bauwesens? Erhalten Sie Informationen zu Bautrends, Tipps und Neuigkeiten – direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Die passende Community finden

Eine Online-Community für die Baubranche, in der Kunden miteinander in Kontakt treten, Ideen entwickeln und wachsen können.

Zu The Big Room