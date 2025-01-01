Kombinieren Sie auf einer zentralen Verwaltungsplattform eine vereinfachte Benutzererfahrung mit den Konfigurationsfunktionen, die zum Unterstützen von Projektarbeitsabläufen erforderlich sind, ohne dafür die unternehmensweite Kontrolle zu opfern.
Helfen Sie Teams beim Beschleunigen der Arbeit, indem Sie die Benutzererfahrung für jeden Mitarbeiter in jeder Phase standardisieren. Dank einer konsistenten und einfachen Oberfläche müssen sich Teammitglieder nicht darum kümmern, wo bestimmte Informationen zu finden sind oder welches Produkt zu verwenden ist.
Erweitern Sie die zuvor nur auf Desktops möglichen Arbeitsabläufe durch Exportieren und Synchronisieren von Daten auf Mobilgeräten für die Offlineverwendung. Alle mobilen Arbeitsabläufe werden von der gleichen Plattform unterstützt, um nahtlose Übergänge und eine einheitliche Erfahrung zu ermöglichen.
Die einheitliche Verwaltung vereinfacht das Einrichten von Projekten. Verwalten Sie den Benutzerzugriff, führen Sie Batch-Verwaltungsaufgaben durch, richten Sie Projekte mit Vorlagen schnell für den sofortigen Einsatz ein und nehmen Sie von einem Ort aus Änderungen an mehreren Projekten vor. Verwenden Sie eine Verwaltung auf Unternehmensebene, die Ihnen keine Kopfschmerzen verursacht.
Greifen Sie von einem einzigen Punkt aus auf alle Autodesk Construction Cloud-Produkte zu. Sie müssen sich keine Anmeldedaten merken oder sich für unterschiedliche Aufgaben an unterschiedlichen Anwendungen anmelden. Dokumentenverwaltung, Quantifizierung, Koordination, Projektmanagement, QA/QC und Übergaben: alles nur einen Klick entfernt.
Richten Sie Projekte schnell für den sofortigen Einsatz ein, verwalten Sie Berechtigungen und nehmen Sie bei Bedarf mühelos Änderungen vor.
Fügen Sie jeden Benutzer nur einmal hinzu, und steuern Sie den Zugriff auf Produktfunktionen, Projektdaten und Arbeitsabläufe völlig problemlos.Mehr erfahren
Legen Sie Berechtigungen nach Benutzer, Rolle oder Unternehmen fest, um auf Projektinformationen und Produktfunktionen zuzugreifen.Mehr erfahren
Wenden Sie Standards auf neue Projekte an, um Einrichtungszeiten zu verkürzen und eine konsistente Datenerfassung sicherzustellen.Mehr erfahren
