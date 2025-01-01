Unternehmen können über ein einziges Verwaltungsmodul Benutzerberechtigungen steuern und Projekte mit einer einzigen Anmeldung starten.
Personen und Unternehmen können in jeder Projektphase mit begrenztem oder mit Vollzugriff über die Autodesk Construction Cloud mit einer einzigen, von Autodesk-ID unterstützen Anmeldung zusammenarbeiten.
Gewähren Sie Benutzern, Rollen sowie Unternehmen bestimmte Berechtigungen, und stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen Zugriff auf Daten und Tools haben, um Projekte abzuschließen.
Bearbeiten Sie problemlos Mitgliederinformationen, darunter Rollen, Unternehmensdetails und Berechtigungsstufen. Sparen Sie Zeit durch das gleichzeitige Hinzufügen mehrerer Mitarbeiter aus demselben Unternehmen sowie durch das gleichzeitige Zuweisen aller Rollen und Projektberechtigungen.
Stellen Sie mit kontrollierter Rechtevergabe auf Benutzerebene sicher, dass Projekte vom richtigen Ausmaß an Zusammenarbeit profitieren. Weisen Sie für jedes Projekt individuellen Mitarbeitern unterschiedliche Rechte für unterschiedliche Tools und Lösungen innerhalb der Autodesk Construction Cloud-Plattform zu.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Führen Sie exakte 2D-Ermittlungen durch, und generieren Sie automatisch Mengen aus 3D-Modellen innerhalb einer einzigen Online-Lösung.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.