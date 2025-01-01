Autodesk Construction Cloud Logo
TRANSFER-TOOL

Teilen Sie Informationen projekt- und kundenübergreifend.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit, reduzieren Sie Nacharbeiten, und verbessern Sie die Kontrolle und Verwaltung von Projektinformationen.

Geben Sie Pläne und Dateien frei.

Mit den richtigen Berechtigungen können Sie mühelos alle Pläne oder Dateien auswählen, die Sie für ein anderes Projekt desselben Kunden oder ein Projekt eines anderen Kunden freigeben möchten.

Richten Sie Automatisierungen ein.

Stellen Sie sicher, dass alle Teams über die neuesten Versionen verfügen, indem Sie die automatische Planfreigabe einrichten und verwalten.

Erstellen Sie direkte Projektverknüpfungen.

Gestalten Sie den Informationsaustausch noch effektiver, indem Sie die Beteiligten kundenübergreifend vernetzen, Kontaktdaten für die Mitarbeiter bereitstellen und Automatisierungen bei Projektabschluss auf Knopfdruck aufheben und entfernen.

Erleben Sie das Transfer-Tool in Aktion.

Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.

Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.

Gewinnen Sie mehr Aufträge mit wettbewerbsfähigen Angeboten, die auf Grundlage genauer Kostenplanung aus integrierten Ermittlungen und Mengen erstellt wurden.

