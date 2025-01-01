Extrahieren Sie Projektdaten schnell für die angepasste Nutzung in anderen bewährten Business-Intelligence-Tools – ganz ohne teure APIs oder speziellen Code.
Mit der Datenverbindung können Sie ohne teure APIs und speziellen Code projektübergreifend Daten extrahieren. So sparen Sie Zeit und Geld. Außerdem werden Datenvisualisierungen verbessert, sodass Teams fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen können.
Planen Sie ganz einfach Zeitpunkte für Datenexporte, synchronisieren Sie Daten mithilfe des Power BI-Connectors, oder synchronisieren Sie die Daten nahtlos und direkt mit anderen Business-Intelligence-Tools über die öffentliche Datenverbindungs-API.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.