Symbol der Bautechnologie-Datenanalyse.
DATENVERBINDUNG

Extrahieren Sie mithilfe der Datenverbindung Projektdaten mit nur einem Klick.

Extrahieren Sie Projektdaten schnell für die angepasste Nutzung in anderen bewährten Business-Intelligence-Tools – ganz ohne teure APIs oder speziellen Code.

Verbessern Sie die projektübergreifende Datenanalyse.

Mit der Datenverbindung können Sie ohne teure APIs und speziellen Code projektübergreifend Daten extrahieren. So sparen Sie Zeit und Geld. Außerdem werden Datenvisualisierungen verbessert, sodass Teams fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen können.

Schöpfen Sie das Potenzial zuverlässiger Business-Intelligence-Tools aus.

Steigen Sie direkt ein in Datenvisualisierungen mit benutzerfreundlichen Vorlagen für Business-Intelligence-Tools wie Power BI.

Synchronisieren Sie Daten direkt mit Business-Intelligence-Tools.

Planen Sie ganz einfach Zeitpunkte für Datenexporte, synchronisieren Sie Daten mithilfe des Power BI-Connectors, oder synchronisieren Sie die Daten nahtlos und direkt mit anderen Business-Intelligence-Tools über die öffentliche Datenverbindungs-API.

