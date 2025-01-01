Das Modell ist einer der hilfreichsten Datenbestände eines Projekts und die Quelle für erforderliche Installationsinformationen. Mit Modellen auf Mobilgeräten können Sie team- und phasenübergreifend kommunizieren.
Verschaffen Sie sich einen Überblick aus der Vogelperspektive über Ihre Modelle, oder gehen Sie im Erste-Person-Modus virtuell durch das Projekt. Bauleiter können eine 2D-Minikarte verwenden, um sich selbst an den relevanten Punkten zu platzieren, oder ein Gyroskop nutzen, um den Entwurf in Echtzeit mit der Realität zu vergleichen.
Qualitätsprüfungen, Entwurfs- und Koordinationsprüfungen, Baustellenbegehungen – dies sind nur einige der vielen Möglichkeiten, wie Teams Modelle auf Mobilgeräten verwenden.
