BIM auf der Baustelle

Schnellere Entscheidungsfindung und klare Kommunikation mit BIM-Arbeitsabläufen auf der Baustelle

Das Modell ist einer der hilfreichsten Datenbestände eines Projekts und die Quelle für erforderliche Installationsinformationen. Mit Modellen auf Mobilgeräten können Sie team- und phasenübergreifend kommunizieren.

Einfache Navigation in Modellen

Verschaffen Sie sich einen Überblick aus der Vogelperspektive über Ihre Modelle, oder gehen Sie im Erste-Person-Modus virtuell durch das Projekt. Bauleiter können eine 2D-Minikarte verwenden, um sich selbst an den relevanten Punkten zu platzieren, oder ein Gyroskop nutzen, um den Entwurf in Echtzeit mit der Realität zu vergleichen.

Architektur- und Bauteams nutzen Software für Entwurf und Zusammenarbeit im Baubereich.

Überprüfen der Planungs- und Installationsanforderungen

Greifen Sie direkt im Modell auf wichtige Informationen zur Installation zu. Klicken Sie auf ein Objekt, um Materialien, Abhängigkeiten, Phasen oder ID-Daten abzurufen. Messen Sie Abstände zwischen Objekten virtuell vor der Installation.

Schematische Darstellung von Gebäuden in der Entwurfsphase. Visualisierte Entwurfsänderungen verbessern die Entwurfserstellung im Team.

Zugriff auf die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt

Sparen Sie kostbare Zeit mit erweiterten Berechtigungen und benutzerdefinierten Ansichten. Statt mit irrelevanten Dateien überflutet zu werden, sehen die Teams auf der Baustelle nur die Informationen, die sie für die Arbeit benötigen.

Schematische Darstellung des Entwurfs mit markierten Entwurfsaufgaben zum Verbessern von Entwurf und Bauausführung.

Bessere Kommunikation zwischen Teams

Unabhängig davon, ob Ihr Bauleiter die Installationsanforderungen an die Gewerke weitergibt oder ein Projektingenieur Aufgaben dokumentiert, die er dann an sein Büro zurücksendet, können sich die Teams auf das Modell als leicht verständliche Quelle von Projektinformationen verlassen.

Mitglieder der Bau-, Entwurfs- und Büroteams, die über ein schematisches Gebäudebild vernetzt sind und Zusammenarbeit zum Verbessern von Entwurf und Bauausführung demonstrieren.

Zentralisieren der Kommunikation zwischen Büro und Baustelle mithilfe von Modellen auf Mobilgeräten

Qualitätsprüfungen, Entwurfs- und Koordinationsprüfungen, Baustellenbegehungen – dies sind nur einige der vielen Möglichkeiten, wie Teams Modelle auf Mobilgeräten verwenden.

Dokumentenverwaltung

Stellen Sie sicher, dass Teams immer mit den neuesten Entwurfsdaten in einer gemeinsamen Datenumgebung arbeiten.

Entwurfserstellung

Ganz egal, ob Sie in 2D oder 3D entwerfen – die Entwurfserstellungstools von Autodesk ermöglichen Architekten, Designern und Technikern aus jedem Gewerk das Umsetzen eines Bauprojekts.

Modellkoordination

Verbessern Sie die BIM-Koordination, um Nacharbeit auf der Baustelle zu minimieren und die Umsetzung Ihres Projekts sicherzustellen.

