Machen Sie aufbereitete Modelle mit einer cloudbasierten Plattform für Ihr gesamtes Unternehmen zugänglich. Anschließend können Sie Modelle rund um relevante Daten organisieren und Ansichten freigeben, die für die täglichen Anforderungen des Baustellenteams vorgefiltert sind. Mit Assemble können Baustellenteams Modellobjekte auswählen und den Installationsstatus aktualisieren. Durch die Verknüpfung der einzelnen Status mit Modellobjekten entsteht ein aussagekräftiger visueller Fortschrittsbericht abgeschlossener Arbeiten, der direkt mit den Projektmengen verbunden ist.