Machen Sie jedes Entwurfsmodell baureif. Gruppieren, sortieren und organisieren Sie die Projektinformationen und reichern Sie Ihr Modell mit Metadaten an, um die nachgelagerten Arbeitsabläufe zu unterstützen.
Führen Sie effizientere, datengesteuerte Planprüfungen in einer cloudbasierten Umgebung durch, die allen Beteiligten Zugriff auf Projektmodelle bietet.
Organisieren Sie ganz einfach Projektdaten nach benutzerdefinierten Kriterien wie Ausschreibungspaket, Standort, Projektphase, Projektstrukturplan oder Aufgabencodes. Verstehen, visualisieren und quantifizieren Sie Änderungen, die innerhalb jeder Entwurfsiteration auftreten. Sie erkennen sofort, was im Modell hinzugefügt oder entfernt wurde und welche Mengen sich geändert haben.
Machen Sie aufbereitete Modelle mit einer cloudbasierten Plattform für Ihr gesamtes Unternehmen zugänglich. Anschließend können Sie Modelle rund um relevante Daten organisieren und Ansichten freigeben, die für die täglichen Anforderungen des Baustellenteams vorgefiltert sind. Mit Assemble können Baustellenteams Modellobjekte auswählen und den Installationsstatus aktualisieren. Durch die Verknüpfung der einzelnen Status mit Modellobjekten entsteht ein aussagekräftiger visueller Fortschrittsbericht abgeschlossener Arbeiten, der direkt mit den Projektmengen verbunden ist.
Identifizieren und verfolgen Sie Projektaufgaben, und lösen Sie Probleme schneller und besser nachvollziehbar. In Assemble erstellte Aufgaben sind sowohl in Autodesk BIM 360 Issue Management als auch in Assemble verfügbar.
Exportieren Sie im Handumdrehen Mengen aus Assemble und importieren Sie sie in Angebotsformulare in BuildingConnected.
Verknüpfen Sie dynamisch Projektstrukturpläne und Aufgaben aus Oracle Primavera P6 direkt mit Ihrem Modell in Assemble.
Nutzen Sie vollständig interaktive, anpassbare Berichte und Dashboards, um die Projektdaten für eine bessere Projektkontrolle zu analysieren.