Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Aufbereiten und Verknüpfen von BIM-Daten.

Halten Sie Projektzeitpläne ein. Bereiten Sie BIM-Daten auf und verknüpfen Sie sie mit Planprüfungen, Kostenplanung, Änderungsmanagement, Terminplanung, Fortschrittsverfolgung und mehr.

Verbesserte Modellkonditionierung

Machen Sie jedes Entwurfsmodell baureif. Gruppieren, sortieren und organisieren Sie die Projektinformationen und reichern Sie Ihr Modell mit Metadaten an, um die nachgelagerten Arbeitsabläufe zu unterstützen.

Entwurfsüberprüfung zusammen mit anderen Beteiligten

Führen Sie effizientere, datengesteuerte Planprüfungen in einer cloudbasierten Umgebung durch, die allen Beteiligten Zugriff auf Projektmodelle bietet.

Optimierung von modellbasierter Ermittlung und Änderungsmanagement

Organisieren Sie ganz einfach Projektdaten nach benutzerdefinierten Kriterien wie Ausschreibungspaket, Standort, Projektphase, Projektstrukturplan oder Aufgabencodes. Verstehen, visualisieren und quantifizieren Sie Änderungen, die innerhalb jeder Entwurfsiteration auftreten. Sie erkennen sofort, was im Modell hinzugefügt oder entfernt wurde und welche Mengen sich geändert haben.

Modellbasierte Ermittlung mit Mengen

Fortschrittsverfolgung

Machen Sie aufbereitete Modelle mit einer cloudbasierten Plattform für Ihr gesamtes Unternehmen zugänglich. Anschließend können Sie Modelle rund um relevante Daten organisieren und Ansichten freigeben, die für die täglichen Anforderungen des Baustellenteams vorgefiltert sind. Mit Assemble können Baustellenteams Modellobjekte auswählen und den Installationsstatus aktualisieren. Durch die Verknüpfung der einzelnen Status mit Modellobjekten entsteht ein aussagekräftiger visueller Fortschrittsbericht abgeschlossener Arbeiten, der direkt mit den Projektmengen verbunden ist.

Projektmanager, den Modellstatus für die Installationsverfolgung aktualisiert

Testen Sie die fortschrittlichste Lösung für Modellaufbereitung in der Branche.

Modellaufbereitung mit Assemble

Symbol, das die Möglichkeit zeigt, Aufgaben an Modellobjekte anzuhängen
Aufgabenverfolgung mit BIM 360

Identifizieren und verfolgen Sie Projektaufgaben, und lösen Sie Probleme schneller und besser nachvollziehbar. In Assemble erstellte Aufgaben sind sowohl in Autodesk BIM 360 Issue Management als auch in Assemble verfügbar.

Mehr erfahren
Symbol mit Angebotsformularen in BuildingConnected
Verknüpfung von Mengen und Angebotsformularen

Exportieren Sie im Handumdrehen Mengen aus Assemble und importieren Sie sie in Angebotsformulare in BuildingConnected.

Mehr erfahren
Symbol, das die Zeitplanverwaltung in Assemble zeigt
Verwaltung von Projektzeitplänen

Verknüpfen Sie dynamisch Projektstrukturpläne und Aufgaben aus Oracle Primavera P6 direkt mit Ihrem Modell in Assemble.

Mehr erfahren
Symbol, das Dashboards für Power BI zeigt
Berichte mit Microsoft Power BI

Nutzen Sie vollständig interaktive, anpassbare Berichte und Dashboards, um die Projektdaten für eine bessere Projektkontrolle zu analysieren.

Mehr erfahren
Quotation mark

"Wir konnten den wöchentlichen Zeitaufwand für die Verfolgung des Ertragswerts von acht auf vier Stunden verringern. Neben einer Zeitersparnis von 50 % hat Assemble durch die Beseitigung von Redundanzen bei der der Verfolgung zudem die Datenqualität erhöht. Früher haben wir den Ertragswert mit einer Genauigkeit von 10 % angegeben, heute liegt diese bei maximal 3 %."

- Spencer Hobson, leitender Projektingenieur bei McKinstry

Testen Sie die fortschrittlichste Lösung für Modellaufbereitung in der Branche.