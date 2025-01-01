Autodesk Construction Cloud Logo
In unserem Netzwerk aus Bauexperten finden Sie zuverlässige Partner für jedes Projekt.

Optimieren Sie das gesamte Ausschreibungsmanagement. Über unser Netzwerk stehen Ihnen über 1.000.000 Bauexperten zur Verfügung. Vereinfachen Sie die Ausschreibungs-Workflows, und verwalten Sie das Subunternehmerrisiko in Echtzeit.

Die besten Bauunternehmer für jedes Projekt

Verwalten Sie den Ausschreibungsprozess kollaborativ, um den besten Bieter in BuildingConnected Pro auszuwählen. Pflegen Sie stets aktuelle Anbieterinformationen, prüfen Sie Angebote, und skalieren Sie Ihr Expertenteam bedarfsgenau.

Finden Sie mit BuildingConnected Pro die besten Bauunternehmer für jedes Projekt.

Qualifizierung von Subunternehmern und Verwaltung von Projektrisiken

Verbessern Sie die Qualifizierung und Prüfung von Subunternehmern, reduzieren Sie frühzeitig im Prozess Risiken dank automatisierter Empfehlungen und integrieren Sie mit TradeTapp zentrale Arbeitsabläufe für Risikoerkennung in das Ausschreibungsmanagement.

Mindern Sie frühzeitig Risiken durch die Qualifizierung und Prüfung von Subunternehmern während der Angebotsabgabe.

Kombinierte Subunternehmertools für Angebot und Zusammenarbeit

Verfolgen Sie unternehmensweit Angebotseinladungen, Projekte, vergebene Aufträge und Termine an zentraler Stelle – mit Bid Board Pro. Arbeiten Sie mit dem integrierten Tool für 2D-Ermittlung noch präzisere Angebote aus.

Behalten Sie mit der Online-Ausschreibungsplattform für Subunternehmer den Überblick über Angebotseinladungen, Baustellenbegehungen, Termine und mehr.

Erfahren Sie, wie BuildingConnected Ihre Projektplanung verbessern kann.

Das Ausschreibungsmanagement in BuildingConnected

Softwaresymbol für die Qualifizierung von Subunternehmen
Qualifizierung von Subunternehmen

Wählen Sie mit TradeTapp und der integrierten Risikoanalyse die qualifiziertesten Subunternehmer für den Auftrag aus.

Symbol für benutzerdefinierte Angebotsformulare
Benutzerdefinierte Angebotsformulare

Erstellen Sie benutzerdefinierte Angebotsformulare, die zusammen mit Ihrer Angebotseinladung versendet werden, und fügen Sie umfangsspezifische Positionen hinzu, die der Subunternehmer ausfüllt.

Symbol für Angebotsangleichung
Angebotsangleichung

Vergleichen Sie Angebote nebeneinander eins zu eins und wählen Sie den besten Subunternehmer für jedes Projekt aus.

Symbol für Angebotsanalyse
Angebotsanalyse

Erhalten Sie mit unseren detaillierten Leistungskennzahlen und der historischen Kostenverfolgung unvergleichliche Einblicke im gesamten Unternehmen.

Quotation mark

"Die Plattform hat unseren Zugang zu Auftragnehmern komplett revolutioniert. Sie hat uns die Türen für Partnerschaften geöffnet, die wir als Start-up sonst vielleicht nicht entdeckt hätten."

- James Duncan, President, RITESTART