Nachhaltiges Bauen

Bauen für eine bessere Zukunft.

Höhere Effizienz, minimale Verschwendung und weniger Kohlenstoffemissionen mit der Autodesk Construction Cloud

Moderne Bauexperten benötigen erstklassige Lösungen, um neue Umgebungen zu schaffen und heute wie auch für zukünftige Generationen nachhaltig zu bauen. Mit leistungsstarken vorausschauenden Analysen und nahtlosen Arbeitsabläufen unterstützt die Autodesk Construction Cloud innovative Unternehmen dabei, an der Gestaltung einer sichereren, offeneren und vielfältigeren Zukunft mitzuwirken.

Kohlenstoffmanagement

Man kann nicht handhaben, was man nicht messen kann. Sehen Sie sich in Echtzeit die CO2-Auswirkungen der ausgewählten Materialien an.

Schlanke Bauprozesse

Verbessern Sie den Ablauf, reduzieren Sie Verschwendung, und unterstützen Sie ständige Verbesserung mit durchgängig schlanken Bauprozessen.

Industrielles Bauwesen

Integrieren Sie die Vorfertigung nahtlos in Projekte.

Vorausschauende Analysen

Beschaffen Sie sich bei Bedarf die benötigten Informationen für wichtige Entscheidungen während des gesamten Projektlebenszyklus.

BIM-Koordination

Machen Sie auf Anhieb alles richtig. Vermeiden Sie Nacharbeit, und verhindern Sie Verschwendung, indem Sie immer mit den richtigen Plänen und Dokumenten arbeiten.

Kreislauf

Bauen Sie nachhaltig mit Blick auf Wiederverwendung. Verfolgen Sie alle Materialien, die bei einem Projekt verwendet werden, mit einem Materialpass.

"Das Prinzip „auf Anhieb richtig“ ist der Eckpfeiler unserer Vision und der Schlüssel zu unserem finanziellen Erfolg. Indem wir die Autodesk Construction Cloud für die 3D-Modellierung einsetzen, sparen wir Zeit, Energie und Kosten."

- Michael O’Brien, BAM Ireland Digital Construction Manager

Verringern Sie den CO2-Fußabdruck Ihres Projekts

Bauexperten reduzieren mit BIM 360 und dem Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3) die Emissionen von Projekten um bis zu 30 % ohne wesentliche Kostensteigerung. Skanska nutzt BIM 360 und EC3 zur Auswahl intelligenter Materialien für den neuen Microsoft Campus.

Schlanke Bauprozesse – Trends und Einblicke

Ganz gleich, ob Sie bereits ein Experte für schlanke Bauprozesse sind oder sich erst seit Kurzem mit diesem Thema befassen, im E-Book über Lean Construction der Autodesk Construction Cloud finden Sie alle Informationen, Branchentrends und Best Practices, die Sie benötigen. Informieren Sie sich, was Ihre Fachkollegen in der Branche gerade tun, wo sie in Sachen Lean Construction stehen, und warum schlanke Bauprozesse einen Wettbewerbsvorteil bedeuten.

Die Zukunft der Baubranche

Die Baubranche steht vor einem radikalen Wandel. Steigende Materialkosten, Arbeitskräftemangel und technischer Fortschritt verändern die Branche grundlegend. Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der von Autodesk und RICS durchgeführten Studie zur Zukunft des Baugewerbes. Er gibt Einblick und beschreibt die Trends und Veränderungen, die sich in der Branche abzeichnen.

Nachhaltigkeitslösungen, auf die Bauexperten weltweit vertrauen

Autodesk Construction Cloud fördert nachhaltiges Bauen

Weniger gebundener Kohlenstoff

Visualisieren Sie den gebundenen Kohlenstoff in den ausgewählten Materialien.

Maximale Vorfertigung

Wählen Sie ein modulares Design, und integrieren Sie nahtlos vorgefertigte Gebäudeelemente.

Mehr Sicherheit auf der Baustelle

Verbessern Sie die Planbarkeit und die Sicherheit bei gleichzeitiger Risikominimierung.

Weniger Verschwendung

Verbessern Sie die Prozesseffizienz, und vermeiden Sie Kollisionen, um Nacharbeit und Verschwendung zu reduzieren.

Erfahren Sie, wie nachhaltiges Bauen eine bessere Zukunft gestaltet

Standardisieren des Fertigungsprozesses zur Reduzierung von Ausschuss

Modular Power Solutions hat 80 % seiner Entwürfe und Bauausführungen reproduzierbar gemacht, indem sie in einer kontrollierten Umgebung bauen und dabei für die Bauausführung einen Ansatz wie in der Fertigung wählen.

Bericht lesen

Mit modularer Bauweise gegen den Krankenhausmangel

Fertigungstechnologie optimiert Bauprozesse, um die dringend benötigte Kapazität im Gesundheitswesen zu schaffen.

Mehr erfahren

Der Massivholzbau hängt von einer soliden Lieferkette ab

Massivholz – zusammengesetzte Holzbaugruppen mit hoher Festigkeit – eignet sich hervorragend für Fertigbau und Modulbauweise.

Vollständiger Bericht

Nachhaltiges Bauen in der Antarktis

British Antarctic Survey, BAM, Sweco und Ramboll konnten mithilfe eines gemeinschaftlichen Entwurfs über die Lebensdauer eines Gebäudes in der Antarktis hinweg 700 Tonnen Kohlenstoffemissionen einsparen.

Bericht lesen

Die Vorteile der Fertigbauweise nehmen mit DfMA zu

Die fertigungs- und montageorientierte Entwicklung (DfMA) macht es möglich, dass Projektarbeiten außerhalb der Baustelle stattfinden. Dadurch verringern sich Projektdauer, Kosten, Materialverbrauch, Umweltverschmutzung und Verletzungen.

Vollständiger Bericht

Factory_OS nimmt mit Bautechnologie die Wohnungskrise in Angriff

Das Unternehmen Factory_OS verbessert die Produktivität und Effizienz durch die Herstellung modularer Einheiten am Fließband in einer kontrollierten Fabrikumgebung. Anschließend werden die fertigen Teile zur Baustelle geliefert, wo Mehrfamilienhäuser daraus entstehen.

Video ansehen

