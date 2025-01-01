Nachhaltiges Bauen

Moderne Bauexperten benötigen erstklassige Lösungen, um neue Umgebungen zu schaffen und heute wie auch für zukünftige Generationen nachhaltig zu bauen. Mit leistungsstarken vorausschauenden Analysen und nahtlosen Arbeitsabläufen unterstützt die Autodesk Construction Cloud innovative Unternehmen dabei, an der Gestaltung einer sichereren, offeneren und vielfältigeren Zukunft mitzuwirken.
Man kann nicht handhaben, was man nicht messen kann. Sehen Sie sich in Echtzeit die CO2-Auswirkungen der ausgewählten Materialien an.
Verbessern Sie den Ablauf, reduzieren Sie Verschwendung, und unterstützen Sie ständige Verbesserung mit durchgängig schlanken Bauprozessen.
Integrieren Sie die Vorfertigung nahtlos in Projekte.
Beschaffen Sie sich bei Bedarf die benötigten Informationen für wichtige Entscheidungen während des gesamten Projektlebenszyklus.
Machen Sie auf Anhieb alles richtig. Vermeiden Sie Nacharbeit, und verhindern Sie Verschwendung, indem Sie immer mit den richtigen Plänen und Dokumenten arbeiten.
Bauen Sie nachhaltig mit Blick auf Wiederverwendung. Verfolgen Sie alle Materialien, die bei einem Projekt verwendet werden, mit einem Materialpass.
Ganz gleich, ob Sie bereits ein Experte für schlanke Bauprozesse sind oder sich erst seit Kurzem mit diesem Thema befassen, im E-Book über Lean Construction der Autodesk Construction Cloud finden Sie alle Informationen, Branchentrends und Best Practices, die Sie benötigen. Informieren Sie sich, was Ihre Fachkollegen in der Branche gerade tun, wo sie in Sachen Lean Construction stehen, und warum schlanke Bauprozesse einen Wettbewerbsvorteil bedeuten.
Die Baubranche steht vor einem radikalen Wandel. Steigende Materialkosten, Arbeitskräftemangel und technischer Fortschritt verändern die Branche grundlegend. Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der von Autodesk und RICS durchgeführten Studie zur Zukunft des Baugewerbes. Er gibt Einblick und beschreibt die Trends und Veränderungen, die sich in der Branche abzeichnen.
Visualisieren Sie den gebundenen Kohlenstoff in den ausgewählten Materialien.
Wählen Sie ein modulares Design, und integrieren Sie nahtlos vorgefertigte Gebäudeelemente.
Verbessern Sie die Planbarkeit und die Sicherheit bei gleichzeitiger Risikominimierung.
Verbessern Sie die Prozesseffizienz, und vermeiden Sie Kollisionen, um Nacharbeit und Verschwendung zu reduzieren.
Standardisieren des Fertigungsprozesses zur Reduzierung von Ausschuss
Modular Power Solutions hat 80 % seiner Entwürfe und Bauausführungen reproduzierbar gemacht, indem sie in einer kontrollierten Umgebung bauen und dabei für die Bauausführung einen Ansatz wie in der Fertigung wählen.
Mit modularer Bauweise gegen den Krankenhausmangel
Fertigungstechnologie optimiert Bauprozesse, um die dringend benötigte Kapazität im Gesundheitswesen zu schaffen.
Der Massivholzbau hängt von einer soliden Lieferkette ab
Massivholz – zusammengesetzte Holzbaugruppen mit hoher Festigkeit – eignet sich hervorragend für Fertigbau und Modulbauweise.
Nachhaltiges Bauen in der Antarktis
British Antarctic Survey, BAM, Sweco und Ramboll konnten mithilfe eines gemeinschaftlichen Entwurfs über die Lebensdauer eines Gebäudes in der Antarktis hinweg 700 Tonnen Kohlenstoffemissionen einsparen.
Die Vorteile der Fertigbauweise nehmen mit DfMA zu
Die fertigungs- und montageorientierte Entwicklung (DfMA) macht es möglich, dass Projektarbeiten außerhalb der Baustelle stattfinden. Dadurch verringern sich Projektdauer, Kosten, Materialverbrauch, Umweltverschmutzung und Verletzungen.
Factory_OS nimmt mit Bautechnologie die Wohnungskrise in Angriff
Das Unternehmen Factory_OS verbessert die Produktivität und Effizienz durch die Herstellung modularer Einheiten am Fließband in einer kontrollierten Fabrikumgebung. Anschließend werden die fertigen Teile zur Baustelle geliefert, wo Mehrfamilienhäuser daraus entstehen.