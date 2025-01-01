Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

CxPlanner Integration

CxPlanner
The fastest commissioning software ever built. Industry leading commissioning tools and processes for construction projects, data centers, oil & gas platforms and mechanical manufacturers.
Integration forPartner Card
Specialized for mobile devices online and offline
Specialized for mobile devices online and offline
System-and-test-view_1600
Test-checklist-for-FPT_1600
The Integration

CxPlanner is a commissioning management platform. Streamline your commissioning process with our industry-leading commissioning software developed by commissioning professionals.
 
Used for construction, data centers, oil & gas platforms, mechanical manufacturers and more.

The fastest commissioning software ever built. Commissioning management platform. Refreshingly simple Commissioning and Quality Assurance Platform for modern building professionals.

Details

  • Manage commissioning processes
  • Testing and checklists with efficient commissioning tools
  • Industry leading tools to streamline and optimize your commissioning process.

Resources:

Commissioning 101 - Learn about and get started with commissioning

Manage all tests in one place

Support:

Technology built byCxPlanner

Emailsupport@cxplanner.com

Partner Websitecxplanner.com/contact-us

Partner Phone+1888-278-9993

For more information, please complete the form below.

Quotation mark

CxPlanner is the perfect commissioning tool for testing technically complex systems and for generating the necessary related documentation.

- Rasmus Bjerregaard, CH System

The file management part makes it suddenly easy and traceable to see if our contractors have followed up on drawings and acquired the latest knowledge, that is as essential when building dynamically as many construction sites do today.

- Christian Beck, ATcon

Digital tools need to be easy - and that's CxPlanner. We run a lot of projects, so the price of a digital platform is important, and this is where CxPlanner hits the spot.

- Frederik Nygaard, Nygaard