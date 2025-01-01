Planungssoftware für das Bauwesen

Personalisieren Sie die Art und Weise, wie Ihr Team das Projekt bis zum Abschluss überwacht, mit einer benutzerdefinierten Steuerung, die dafür sorgt, dass Sie über jeden Schritt der Zusammenarbeit am Entwurf auf dem Laufenden bleiben.
Analysieren Sie den Status eines Projekts für alle Beteiligten mühelos in Echtzeit. Sehen Sie sich Entwürfe in einer Vorschau an, und identifizieren Sie die zwischen den Entwurfspaketen vorgenommenen Änderungen.
Sehen Sie sich mehrere Modelle an, die zwischen Teams ausgetauscht und nahtlos zusammengesetzt werden, um das Gesamtprojekt darzustellen. Betrachten Sie den Entwurfsinhalt in verschiedenen Phasen eines Projekts.
Steuern Sie den Zugriff auf Entwurfspakete, um sicherzustellen, dass die richtigen Beteiligten die richtigen Entwürfe zur richtigen Zeit nutzen. Entwurfsteams können auf Wunsch außerdem die neuesten Dateien nutzen, um Unterbrechungen ihres Entwurfsarbeitsablaufs zu minimieren.