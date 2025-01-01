Autodesk Construction Cloud Logo
Planungssoftware für das Bauwesen
ENTWURFSSTATUS

Volle Kontrolle über den Status Ihres Projekts.

Personalisieren Sie die Art und Weise, wie Ihr Team das Projekt bis zum Abschluss überwacht, mit einer benutzerdefinierten Steuerung, die dafür sorgt, dass Sie über jeden Schritt der Zusammenarbeit am Entwurf auf dem Laufenden bleiben.

Präzise Projektüberwachung anhand des Zeitplans.

Analysieren Sie den Status eines Projekts für alle Beteiligten mühelos in Echtzeit. Sehen Sie sich Entwürfe in einer Vorschau an, und identifizieren Sie die zwischen den Entwurfspaketen vorgenommenen Änderungen.

triangle

Erstellen Sie ein Konzept Ihrer Projekte.

Sehen Sie sich mehrere Modelle an, die zwischen Teams ausgetauscht und nahtlos zusammengesetzt werden, um das Gesamtprojekt darzustellen. Betrachten Sie den Entwurfsinhalt in verschiedenen Phasen eines Projekts.

triangle

Schaffen Sie die Voraussetzungen für Zusammenarbeit am Entwurf.

Steuern Sie den Zugriff auf Entwurfspakete, um sicherzustellen, dass die richtigen Beteiligten die richtigen Entwürfe zur richtigen Zeit nutzen. Entwurfsteams können auf Wunsch außerdem die neuesten Dateien nutzen, um Unterbrechungen ihres Entwurfsarbeitsablaufs zu minimieren.

triangle

Erleben Sie den Entwurfsstatus in Aktion.

Vernetzen Sie Planungs- und Bauteams durch einheitliche Modellzusammenführung, Kollisionsbehebung und Nachverfolgung von Aufgaben sowohl auf dem Desktop als auch in der Cloud.