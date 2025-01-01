Erfüllen Sie Projektanforderungen mit Arbeitsabläufen gemäß der ISO-Norm 19650. Mit konfigurierbaren Projekteinstellungen sowie benutzerfreundlichen und automatisierten Arbeitsabläufen sparen Sie Zeit und vermeiden Nacharbeiten.
Erstellen, verwalten und erzwingen Sie eine Namenskonvention für alle Projektdateien, um die Standardisierung zu gewährleisten. Sie können die Namenskonvention und zugehörige Attributfelder ganz einfach konfigurieren.
Eine Prüfungsfunktion stellt sicher, dass hochgeladene Dateien der Namenskonvention des Projekts entsprechen. Sie können die notwendigen Felder über Dropdown-Menüauswahlen und Mehrfachbearbeitung unkompliziert aktualisieren.
Sorgen Sie mit einem Haltebereich für das korrekte Hochladen von Dateien. In diesem Bereich werden Dateien gespeichert, die der Namenskonvention des Projekts nicht entsprechen. Öffnen Sie einfach den Haltebereich, benennen Sie die Dateien um, validieren Sie sie, und schließen Sie den Upload ab.
Durch die Erzwingung von Namenskonventionen in vernetzten Projekten müssen Sie keine Dateinamen mehr erraten und sparen Zeit. Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit nativen Integrationen in Autodesk-Tools wie zum Beispiel Revit, AutoCAD und Desktop Connector.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.