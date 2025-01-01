Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Autodesk Construction Cloud.

Überblick Was ist die Autodesk Construction Cloud? Die Autodesk Construction Cloud kombiniert moderne Technologie, das branchenweit größte Netzwerk von Bauunternehmern sowie Transparenz und Planbarkeit, um Personen und Daten über den gesamten Bau-Lebenszyklus hinweg zu vernetzen – von der Planung bis hin zum Betrieb. Im Zentrum der einheitlichen Plattform der Autodesk Construction Cloud stehen leistungsstarke, einfache und zweckorientierte Lösungen für die Zusammenarbeit, darunter Autodesk Build, Autodesk Takeoff, Autodesk BIM Collaborate und Autodesk Docs, die eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Generalunternehmern, Spezialunternehmern, Bauherrn und Planern in einer gemeinsamen Datenumgebung ermöglichen. Mit der Autodesk Construction Cloud können Bauteams durch vernetzte Arbeitsabläufe in jeder Bauphase Risiken reduzieren, die Effizienz maximieren und die Gewinne steigern.

BIM 360 Build- und PlanGrid-Kunden Bietet Autodesk Build die gleichen Funktionen wie BIM 360 Build oder PlanGrid? Autodesk Build bietet Kunden im Vergleich zu vorhandenen Lösungen einen Mehrwert und unterstützt während der Bauphase Arbeitsabläufe über Büro und Baustelle hinweg. Ist Autodesk Build eine Neuauflage von BIM 360 Build oder PlanGrid? Autodesk Build basiert auf einem gemeinsamen Web- und Mobil-Framework und einer gemeinsamen Datenbasis, die die ACC-Plattform bilden. Die Funktionen von BIM 360 Build und PlanGrid wurden in die Plattform integriert und um neue Funktionen erweitert. Vorhandene Stärken werden dadurch weiter ausgebaut. So sind Ihnen zahlreiche Funktionen, die Sie aus diesen beiden Produkten kennen, in Autodesk Build bereits vertraut. Wird Autodesk mit der Einführung von Autodesk Build zukünftig nicht mehr in BIM 360 Build oder PlanGrid investieren? Nein. Autodesk wird weiterhin in diese Produkte investieren. Wie lange kann ich BIM 360 Build oder PlanGrid noch verwenden? Es ist nicht geplant, PlanGrid oder BIM 360 Build einzustellen. Wir werden unseren Kunden weiterhin den Zugang und die Unterstützung bieten, die sie für ihre Projekte benötigen.

Bündelungs- und Preisdetails Wie sehen die Preise für Autodesk Build aus? Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie hier auf unserer Preisseite. Einige Autodesk Build-Abonnements sind in Stufen erhältlich, die auf der Anzahl der Pläne basieren. Was zählt als Plan? Ihre Plananzahl ist die Gesamtzahl der Pläne, auf die Sie im Bereich Pläne für alle Projekte, bei denen Sie Mitglied sind, zugreifen können. Sie können beliebig viele Pläne hinzufügen und löschen. Sie müssen lediglich die maximale Anzahl von Plänen für Ihren Abonnementvertrag einhalten. Alle Pläne im Abonnement, einschließlich Revisionen, zählen zur maximal zulässigen Anzahl von Plänen dazu. Dokumente und Dateien, die im Bereich Dateien gehostet werden, gelten nicht als Pläne und werden daher nicht eingerechnet.

Testversionen und Projekteinladungen Gibt es Testversionen für Autodesk Build? Um eine Testversion von Autodesk Build zu starten, klicken Sie hier. Können Benutzer im Rahmen eines Probeabonnements zur Teilnahme an einem Projekt eingeladen werden? Ja. Sowohl Testbenutzer als auch Benutzer mit zahlungspflichtigem Abonnement können neue Benutzer zur Teilnahme an ihren Projekten einladen. Eingeladene Benutzer haben Zugriff auf das Projekt, zu dem sie eingeladen wurden. Was geschieht mit dem Benutzer, wenn der Testzeitraum endet? Nach Abschluss des Testzeitraums wird der Benutzer aufgefordert, die von ihm verwendeten Produkte zu abonnieren. Ohne gültiges Abonnement verliert der Benutzer den Zugriff auf seine Projekte.

Internationale Unterstützung Kann ich den Standort des Rechenzentrums für meine Projektdaten auswählen? Derzeit stehen ein US-Rechenzentrum und ein europäisches Rechenzentrum zur Verfügung. Mit der Zeit werden zusätzliche Rechenzentren unterstützt werden. In welchen Sprachen ist Autodesk Build erhältlich? Derzeit ist Autodesk Build in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kanadisches Französisch, Niederländisch und Japanisch verfügbar. Im Laufe der Zeit werden weitere Sprachen hinzukommen. Welche Produktbereiche sind lokalisiert? Text, Datumsformat, Währung und Zahlen sind lokalisiert.

