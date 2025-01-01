Sie möchten auf PlanGrid zugreifen?
ANMELDEN
Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

PlanGrid

Um sich bei PlanGrid im Web anzumelden oder Produkt-Support zu erhalten, verwenden Sie die folgenden Links. Für mobile Benutzer: Greifen Sie über die PlanGrid Build-Mobil-App für iOS und Android auf Ihre PlanGrid-Projekte zu.

Apple iOS-Logo
Erhältlich im App Store
Symbol des Google Play Store
Über Google Play herunterladen
Einführung in Autodesk Build
Bereit für die nächste Evolution der Baumanagement-Software? Lernen Sie Autodesk Build kennen, das Beste aus PlanGrid und vieles mehr.
checklist bullet
Neue Tools für Besprechungen und Zeitpläne!
checklist bullet
Neue objekt- und modellbasierte Überwachungsfunktionen!
checklist bullet
Neue Kostenkontrolle mit Tools für Budget, Ausgaben, Änderungsaufträge und Prognosen!
checklist bullet
Neue Risikoanalyse auf Basis des maschinellen Lernens!
checklist bullet
Konfigurierbare und zuverlässigere Informationsanfragen und Eingaben
(Keine Kreditkarte erforderlich)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Sie haben Fragen zu PlanGrid?

Hier finden Sie einige Antworten auf häufige Fragen zu PlanGrid.

Ist die PlanGrid-App weiterhin käuflich zu erwerben?

Ja. PlanGrid-Abonnements sind weiterhin verfügbar. Sie können PlanGrid auch als Teil eines Autodesk Build-Abonnements nutzen*.

*Muss direkt oder über einen Autodesk-Fachhändler erworben werden

Wie melde ich mich bei PlanGrid an?

  • Um sich bei PlanGrid anzumelden, erstellen Sie ein Konto.

  • Nach dem Erstellen eines Kontos können Sie sich jederzeit im Web anmelden.

  • Um sich auf einem Mobilgerät anzumelden, laden Sie die iOS- oder Android-App herunter und öffnen diese.

  • Tippen Sie bei iOS oder Android auf Anmelden, und geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, die Sie auch im Web verwenden.

Wie melde ich mich bei der PlanGrid-Administratorkonsole an?

Die PlanGrid-Administratorkonsole ist für Unternehmensadministratoren vorgesehen. Wenn Ihr Benutzername als Administrator der Administratorkonsole eingetragen ist, können Sie sich mit enterprise.plangrid.com anmelden. Die PlanGrid-Administratorkonsole ermöglicht Ihnen die zentrale Verwaltung der Benutzer und Lizenzen Ihres Unternehmens. Aktualisieren und verwalten Sie Benutzerkonten, übertragen Sie Lizenzen nach Bedarf, und zeigen Sie die verfügbaren Lizenzen über die Konsole Ihres Unternehmens an.

Ist PlanGrid für iOS und Android verfügbar?

Ja, PlanGrid ist für iOS und Android verfügbar. Sie können über die PlanGrid Build-Mobil-App darauf zugreifen. Sie können die App im iOS und im Google Play Store herunterladen. Die App heißt jetzt PlanGrid Build.

Ist PlanGrid als Windows-App verfügbar?

Ja, mit der PlanGrid-Desktop-App sind alle Beteiligten auf allen Geräten stets auf dem gleichen Stand, einschließlich Windows-Laptops, Desktop-Computern und Tablets (einschließlich Surface). Starten Sie direkt, und laden Sie die Windows-App herunter. Beachten Sie, dass für die App Windows 10 oder höher erforderlich ist

Wo erhalte ich Support für PlanGrid?

Um Hilfe zu PlanGrid zu erhalten und unser Support-Team zu kontaktieren, besuchen Sie die Hilfeseite.

Wie viel kostet PlanGrid?

Der Zugriff auf PlanGrid ist jetzt über Autodesk Build verfügbar. Informationen zu Abonnements und Preisen finden Sie auf der Preisseite.

Was ist PlanGrid?

PlanGrid und die PlanGrid Build-App ermöglichen Generalunternehmern, Subunternehmern und Bauherrn Echtzeit-Zugriff auf Projektpläne, Aufgaben, Fotos, Formulare und mehr. Autodesk Build ist die Weiterentwicklung von PlanGrid, die Bauexperten alle wichtigen Projektinformationen wie Pläne, Dateien, Aufgaben, Fotos, Formulare, Objekte, Informationsanfragen, Eingaben, Besprechungsprotokolle, Zeitpläne und vieles mehr zur Verfügung stellt. Benutzer haben über die PlanGrid Build-Mobil-App mobilen Zugriff auf Autodesk Build.

Ist PlanGrid cloudbasiert?

Ja, PlanGrid und Autodesk Build sind cloudbasierte Lösungen für das Baumanagement. Da alle Projektinformationen – Pläne, Dateien, Aufgaben, Fotos, Formulare und vieles mehr – in der Cloud gespeichert sind, haben Projektteams von überall aus Zugriff auf alle wichtigen Informationen.

Wofür wird PlanGrid verwendet?

PlanGrid ist eine Software zur Steigerung der Produktivität bei Bauprojekten, mit der Generalunternehmer, Subunternehmer und Bauherrn in Echtzeit auf Projektpläne, Aufgaben, Fotos, Formulare und vieles mehr zugreifen können. Autodesk Build ist die Weiterentwicklung von PlanGrid, die Bauexperten alle wichtigen Projektinformationen wie Pläne, Dateien, Aufgaben, Fotos, Formulare, Objekte, Informationsanfragen, Eingaben, Besprechungsprotokolle, Zeitpläne und vieles mehr zur Verfügung stellt. Benutzer haben über die PlanGrid Build-Mobil-App mobilen Zugriff auf Autodesk Build.

Wann wurde PlanGrid in die Autodesk Construction Cloud integriert?

Die Autodesk Construction Cloud wurde im November 2019 von Autodesk veröffentlicht und vereint cloudbasierte Bauanwendungen von Autodesk in einer Lösung: PlanGrid, BuildingConnected, Assemble und BIM 360. Seit der Veröffentlichung wurden zusätzlich noch Pype und ProEst erworben und der Autodesk Construction Cloud hinzugefügt. Im Februar 2021 wurde Autodesk Build eingeführt. Diese Lösung vereint die Vorteile von PlanGrid und BIM 360 in einem Produkt.

AnmeldenVerwenden Sie das Produkt, das Sie bereits kennen und schätzen.
Support anfordernUnterstützung durch die PlanGrid-Experten.