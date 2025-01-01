Um sich bei PlanGrid im Web anzumelden oder Produkt-Support zu erhalten, verwenden Sie die folgenden Links. Für mobile Benutzer: Greifen Sie über die PlanGrid Build-Mobil-App für iOS und Android auf Ihre PlanGrid-Projekte zu.
Hier finden Sie einige Antworten auf häufige Fragen zu PlanGrid.
Ja. PlanGrid-Abonnements sind weiterhin verfügbar. Sie können PlanGrid auch als Teil eines Autodesk Build-Abonnements nutzen*.
*Muss direkt oder über einen Autodesk-Fachhändler erworben werden
Um sich bei PlanGrid anzumelden, erstellen Sie ein Konto.
Nach dem Erstellen eines Kontos können Sie sich jederzeit im Web anmelden.
Um sich auf einem Mobilgerät anzumelden, laden Sie die iOS- oder Android-App herunter und öffnen diese.
Tippen Sie bei iOS oder Android auf Anmelden, und geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, die Sie auch im Web verwenden.
Die PlanGrid-Administratorkonsole ist für Unternehmensadministratoren vorgesehen. Wenn Ihr Benutzername als Administrator der Administratorkonsole eingetragen ist, können Sie sich mit enterprise.plangrid.com anmelden. Die PlanGrid-Administratorkonsole ermöglicht Ihnen die zentrale Verwaltung der Benutzer und Lizenzen Ihres Unternehmens. Aktualisieren und verwalten Sie Benutzerkonten, übertragen Sie Lizenzen nach Bedarf, und zeigen Sie die verfügbaren Lizenzen über die Konsole Ihres Unternehmens an.
Ja, PlanGrid ist für iOS und Android verfügbar. Sie können über die PlanGrid Build-Mobil-App darauf zugreifen. Sie können die App im iOS und im Google Play Store herunterladen. Die App heißt jetzt PlanGrid Build.
Ja, mit der PlanGrid-Desktop-App sind alle Beteiligten auf allen Geräten stets auf dem gleichen Stand, einschließlich Windows-Laptops, Desktop-Computern und Tablets (einschließlich Surface). Starten Sie direkt, und laden Sie die Windows-App herunter. Beachten Sie, dass für die App Windows 10 oder höher erforderlich ist
Um Hilfe zu PlanGrid zu erhalten und unser Support-Team zu kontaktieren, besuchen Sie die Hilfeseite.
Der Zugriff auf PlanGrid ist jetzt über Autodesk Build verfügbar. Informationen zu Abonnements und Preisen finden Sie auf der Preisseite.
PlanGrid und die PlanGrid Build-App ermöglichen Generalunternehmern, Subunternehmern und Bauherrn Echtzeit-Zugriff auf Projektpläne, Aufgaben, Fotos, Formulare und mehr. Autodesk Build ist die Weiterentwicklung von PlanGrid, die Bauexperten alle wichtigen Projektinformationen wie Pläne, Dateien, Aufgaben, Fotos, Formulare, Objekte, Informationsanfragen, Eingaben, Besprechungsprotokolle, Zeitpläne und vieles mehr zur Verfügung stellt. Benutzer haben über die PlanGrid Build-Mobil-App mobilen Zugriff auf Autodesk Build.
Ja, PlanGrid und Autodesk Build sind cloudbasierte Lösungen für das Baumanagement. Da alle Projektinformationen – Pläne, Dateien, Aufgaben, Fotos, Formulare und vieles mehr – in der Cloud gespeichert sind, haben Projektteams von überall aus Zugriff auf alle wichtigen Informationen.
PlanGrid ist eine Software zur Steigerung der Produktivität bei Bauprojekten, mit der Generalunternehmer, Subunternehmer und Bauherrn in Echtzeit auf Projektpläne, Aufgaben, Fotos, Formulare und vieles mehr zugreifen können. Autodesk Build ist die Weiterentwicklung von PlanGrid, die Bauexperten alle wichtigen Projektinformationen wie Pläne, Dateien, Aufgaben, Fotos, Formulare, Objekte, Informationsanfragen, Eingaben, Besprechungsprotokolle, Zeitpläne und vieles mehr zur Verfügung stellt. Benutzer haben über die PlanGrid Build-Mobil-App mobilen Zugriff auf Autodesk Build.
Die Autodesk Construction Cloud wurde im November 2019 von Autodesk veröffentlicht und vereint cloudbasierte Bauanwendungen von Autodesk in einer Lösung: PlanGrid, BuildingConnected, Assemble und BIM 360. Seit der Veröffentlichung wurden zusätzlich noch Pype und ProEst erworben und der Autodesk Construction Cloud hinzugefügt. Im Februar 2021 wurde Autodesk Build eingeführt. Diese Lösung vereint die Vorteile von PlanGrid und BIM 360 in einem Produkt.