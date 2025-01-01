Preise für Autodesk Build

Erledigen Sie Aufgaben mit Leichtigkeit und einer für die Baustelle entwickelten, branchenführenden Mobil-App.
Alle Autodesk Build-Abonnements beinhalten sämtliche Produktfunktionen, einschließlich Zugriff auf Autodesk Docs und die Mobil-App. Autodesk kann seinen Kunden gelegentlich kostenlosen Zugang zu einem oder mehreren seiner kommerziellen Angebote gewähren. Die Nutzung dieser zusätzlichen Services ist zeitlich begrenzt und erfolgt als nicht kommerzieller Test gemäß Abschnitt 12 der Nutzungsbedingungen von Autodesk.
Die Abonnementstufe kann während der Laufzeit eines Abonnements nur erhöht werden. Erst bei Verlängerung ist der Wechsel zu einer niedrigeren Stufe möglich.
Webbrowser Chrome, Firefox und Safari; über die Autodesk Construction Cloud Mobile-App auf iOS- und Android-Mobilgeräten und -Tablets verfügbar.
Autodesk Build unterstützt derzeit die folgenden Sprachen: amerikanisches und britisches Englisch, Niederländisch, Französisch (einschließlich kanadisches Französisch), Deutsch, Japanisch und Spanisch. Die Sprachunterstützung umfasst Text, Datumsformatierung und Zahlen.