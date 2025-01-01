Autodesk Construction Cloud Logo
Preise für Autodesk Build

Unbegrenzte Anzahl von Benutzern
Problemlose Zusammenarbeit ohne Einschränkungen bei Projekten und Lizenzplätzen.
  • Behalten Sie Ihr Budget mit flexiblen und dennoch vorhersehbaren Preisen im Griff
  • Vernetzen Sie Teams, Arbeitsabläufe und Daten an einem Ort
  • Steigern Sie die Effizienz durch unternehmensweite Projektstandardisierung
Pro Benutzer
Frist- und budgetgerechte Projektabwicklung mit Echtzeit-Einblicken in Kosten, Zeitpläne und mehr. Im Preis ist eine unbegrenzte Anzahl von Plänen enthalten.
Schnellerer Projektstart und besserer Projektabschluss mit ACC für die Bauausführung
Mit unserem Angebot für die Bauausführung erhalten Sie Zugriff auf mehrere branchenführende Lösungen zu einem Preis. Die Arbeitsabläufe von Autodesk Build werden dank der leistungsstarken Automatisierung von Pype optimal genutzt, wodurch das Risiko menschlicher Fehler weiter reduziert und die Effizienz gesteigert wird.
Produktumfang:
build-icon-purple
Autodesk Build
docs-icon-purple
Autodesk Docs
pype-autospecs-icon-purple
AutoSpecs
pype-smartplans-icon-purple
Pype SmartPlans
pype-closeout-icon-purple
Pype Closeout
pype-ebinder-icon-purple
Pype eBinder

Nutzen Sie die Vorteile von Autodesk Construction Cloud

outlined-circle-check-purple
Standortunabhängiger Projektzugriff

Erledigen Sie Aufgaben mit Leichtigkeit und einer für die Baustelle entwickelten, branchenführenden Mobil-App.

outlined-circle-check-purple
Hilfe rund um die Uhr

Ihr Erfolg steht bei uns an erster Stelle. Unser Experten-Support-Team ist von Montag bis Freitag 24 Stunden am Tag erreichbar.

outlined-circle-check-purple
Sicherheit

Ihre Daten sind bei uns sicher. Autodesk Construction Cloud bietet Sicherheit auf Unternehmensebene.

outlined-circle-check-purple
Schulung passend zu Ihrem Zeitplan

Wir wissen, dass Ihre Zeit kostbar ist. Erfahren Sie mit kostenlosen 5-minütigen Videos mehr über Autodesk Construction Cloud.

outlined-circle-check-purple
Geld-zurück-Garantie

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind. Wir bieten Ihnen eine problemlos einzufordernde 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

outlined-circle-check-purple
Experten-Services für Ihren Erfolg

Benötigen Sie zusätzliche Unterstützung? Unser Service-Team für die Umsetzung steht Ihnen gern zur Seite, um Ihre Projekte zum Erfolg zu führen.

Häufig gestellte Fragen

Umfang des Standardabonnements

Alle Autodesk Build-Abonnements beinhalten sämtliche Produktfunktionen, einschließlich Zugriff auf Autodesk Docs und die Mobil-App. Autodesk kann seinen Kunden gelegentlich kostenlosen Zugang zu einem oder mehreren seiner kommerziellen Angebote gewähren. Die Nutzung dieser zusätzlichen Services ist zeitlich begrenzt und erfolgt als nicht kommerzieller Test gemäß Abschnitt 12 der Nutzungsbedingungen von Autodesk.

Kann ich die Stufe eines laufenden Abonnements ändern?

Die Abonnementstufe kann während der Laufzeit eines Abonnements nur erhöht werden. Erst bei Verlängerung ist der Wechsel zu einer niedrigeren Stufe möglich.

Welche Systemanforderungen müssen erfüllt sein?

Webbrowser Chrome, Firefox und Safari; über die Autodesk Construction Cloud Mobile-App auf iOS- und Android-Mobilgeräten und -Tablets verfügbar.

Welche Sprachen sind verfügbar?

Autodesk Build unterstützt derzeit die folgenden Sprachen: amerikanisches und britisches Englisch, Niederländisch, Französisch (einschließlich kanadisches Französisch), Deutsch, Japanisch und Spanisch. Die Sprachunterstützung umfasst Text, Datumsformatierung und Zahlen.

Sie haben Fragen oder benötigen Preise für weitere Produkte?