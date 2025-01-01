ValidationHub Integration

Autodesk Construction Cloud Logo
ValidationHub
matterlab is a product and innovation lab of technology experts, software developers, designers and entrepreneurs, dedicated to improving the built environment.
ValidationHub enables BIM 360 users to create strict quality standards for all files. Using either the pre-built industry standards such as ISO19650 or custom naming systems, compliance can now be built into your BIM 360 workflows.
 
Getting started - https://www.youtube.com/watch?v=oU-d2cJF3rA&t=10s

ValidationHub is the most complete BIM 360 validation solution. Manage and ensure file/document compliance across all of your BIM 360 projects.

  • Document compliance QA & QC
  • Central document control management
  • Automated notifications and reporting
  • Ensure projects comply with international standards such as ISO 19650 or BS 1192

Emailrichard.brayshaw@symetri.com

Partner Websitewww.symetri.co.uk/products/archi

