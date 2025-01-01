Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise
Symbol der Übertragungssoftware für das Bauwesen.
ÜBERTRAGUNGEN

Digitalisieren Sie den Übertragungsprozess im Bauwesen.

Senden Sie Projektzeichnungen, Modelle und sonstige Dokumente auf formalisierte und nachvollziehbare Weise an ein anderes Projektmitglied oder Team.

Formalisieren Sie Bauübertragungen.

Stellen Sie mit formalen Benachrichtigungen sicher, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen erhalten. Übertragungen bieten Ihnen eine präzise Kontrolle über Informationen mit Top-down-Einblicken in die Dokumentaktivität.

triangle

Verbessern Sie die sichere Weiterleitung.

Leiten Sie Dokumentsammlungen an andere Projektteammitglieder basierend auf Benutzern, Rollen oder Unternehmen weiter, und vermeiden Sie Risiken, die mit der Weitergabe von Einweg-Dateilinks verbunden sind.

triangle

Personalisieren Sie die Bereitstellung.

Legen Sie die Sendungsmodalitäten für Übertragungen individuell fest. Sie können Dokumente ebensoleicht hinzufügen wie entfernen oder Nachrichten an Empfänger hinzufügen, um Inhalt, Zweck und erforderliche Aktionen zu beschreiben.

triangle

Verfolgen und prüfen Sie Übertragungen.

Dank eines zuverlässigen Prüfprotokolls können Sie Übertragungsmerkmale nachverfolgen, darunter Dokumentversionen, Empfänger und ergriffene Maßnahmen.

triangle

Erleben Sie Übertragungen in Aktion.

BUILD

Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.

Jetzt testen

DOCS

Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.

Jetzt testen