Senden Sie Projektzeichnungen, Modelle und sonstige Dokumente auf formalisierte und nachvollziehbare Weise an ein anderes Projektmitglied oder Team.
Stellen Sie mit formalen Benachrichtigungen sicher, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen erhalten. Übertragungen bieten Ihnen eine präzise Kontrolle über Informationen mit Top-down-Einblicken in die Dokumentaktivität.
Leiten Sie Dokumentsammlungen an andere Projektteammitglieder basierend auf Benutzern, Rollen oder Unternehmen weiter, und vermeiden Sie Risiken, die mit der Weitergabe von Einweg-Dateilinks verbunden sind.
Legen Sie die Sendungsmodalitäten für Übertragungen individuell fest. Sie können Dokumente ebensoleicht hinzufügen wie entfernen oder Nachrichten an Empfänger hinzufügen, um Inhalt, Zweck und erforderliche Aktionen zu beschreiben.
Dank eines zuverlässigen Prüfprotokolls können Sie Übertragungsmerkmale nachverfolgen, darunter Dokumentversionen, Empfänger und ergriffene Maßnahmen.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.