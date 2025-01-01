Vier flexible Datenbankoptionen bieten Ihnen die verlässlichen, aktuellen Arbeits- und Materialdaten, die Sie für konkurrenzfähige Bauprojektangebote benötigen – und sie schützen das Geschäftsergebnis.Mehr erfahren
Mit der digitalen ProEst-Ermittlungsfunktion können Sie Arbeits- und Materialkosten elektronisch berechnen. Dadurch werden potenzielle Fehler eliminiert und die Ermittlungszeit halbiert.
Mit ProEst können Sie den Druck am Entscheidungstag verringern. Sehen Sie, wie sich Subunternehmer-Kosten, Gewinnspannen, Ausschlüsse und andere Details im Vergleich darstellen, um jedes Mal die richtige Entscheidung zu treffen.
Mit ProEst sind Ihre Angebote nur einen Mausklick entfernt. Führen Sie alle Ihre Schätzwerte an einem zentralen Online-Speicherort zusammen, der nach Projektstandort, Größe, Art der Arbeit, Kunde und anderen Definitionen durchsucht werden kann.
Gute Kundenbeziehungen sind die Voraussetzungen für langfristigen Erfolg. Mit der integrierten CRM-Funktionalität von ProEst können Sie auf Geschäftschancen reagieren und besser auf Kundenanforderungen reagieren.
Die ProEst-Bibliothek mit vordefinierten Berichtsvorlagen unterstützt Sie bei der Erstellung ausgefeilter, professioneller Berichte, die Informationen klar und effektiv vermitteln.
Anhand von historischen Angebotsdaten können Sie ermitteln, ob sich ein Job rentiert oder Ihrem Unternehmensprofil entspricht.
ProEst arbeitet mit anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um eine vollständige End-to-End-Plattform für alle Ihre Anforderungen in Bezug auf Kostenplanung, Kostenrechnung, Buchhaltung und Projektmanagement anzubieten.
verbesserte Trefferquote bei der Kostenplanung
verbesserte Produktivität bei der Kostenplanung
höhere Effizienz bei der Angebotserstellung
Steigerung des prognostizierten Wachstums bis 2025