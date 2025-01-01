Autodesk Construction Cloud Logo
Leistungsstarke cloudbasierte Kostenplanung

ProEst kombiniert Kostenplanung, digitale Ermittlungen und die Analyse am Entscheidungstag in einer einzigen Lösung, um präzise Kostenplanung, konkurrenzfähige Angebote und rentable Projekte zu gewährleisten.

Verbessern Sie die Genauigkeit der Kostenplanung und gewinnen Sie mehr Aufträge.

Mit ProEst erhalten Sie die erweiterten Tools, die Sie benötigen, um alle Kostenplanungen und Bauvorbereitungsaufgaben zu optimieren. Dabei können Sie mit einer Genauigkeit und Detailtreue arbeiten, die zu rentableren Jobs führen.

Vernetzung mit anderen Projektbeteiligten in Echtzeit

Mit ProEst können Sie Datensilos überwinden und alle Projektbeteiligten in einem Team zusammenbringen. Über den Online-Zugriff können Informationen problemlos ausgetauscht und Projektaufgaben koordiniert werden.

Erhalten Sie sofortige Einblicke und mehr Kontrolle mit einer zentralen Datenquelle.

Mit ProEst befinden sich alle Ihre Kostenplanungen und Projektdaten an einem zentralen Ort, sodass Projektinformationen organisiert bleiben, die Teams stets informiert sind und die Bauarbeiten reibungslos ablaufen.

Erfahren Sie mehr über die leistungsstarken Kostenplanungsfunktionen von ProEst.

Kostendatenbanken

Vier flexible Datenbankoptionen bieten Ihnen die verlässlichen, aktuellen Arbeits- und Materialdaten, die Sie für konkurrenzfähige Bauprojektangebote benötigen – und sie schützen das Geschäftsergebnis.

Digitale Ermittlungen

Mit der digitalen ProEst-Ermittlungsfunktion können Sie Arbeits- und Materialkosten elektronisch berechnen. Dadurch werden potenzielle Fehler eliminiert und die Ermittlungszeit halbiert.

Analyse am Entscheidungstag

Mit ProEst können Sie den Druck am Entscheidungstag verringern. Sehen Sie, wie sich Subunternehmer-Kosten, Gewinnspannen, Ausschlüsse und andere Details im Vergleich darstellen, um jedes Mal die richtige Entscheidung zu treffen.

Angebotsverwaltung

Mit ProEst sind Ihre Angebote nur einen Mausklick entfernt. Führen Sie alle Ihre Schätzwerte an einem zentralen Online-Speicherort zusammen, der nach Projektstandort, Größe, Art der Arbeit, Kunde und anderen Definitionen durchsucht werden kann.

CRM

Gute Kundenbeziehungen sind die Voraussetzungen für langfristigen Erfolg. Mit der integrierten CRM-Funktionalität von ProEst können Sie auf Geschäftschancen reagieren und besser auf Kundenanforderungen reagieren.

Berichterstellung

Die ProEst-Bibliothek mit vordefinierten Berichtsvorlagen unterstützt Sie bei der Erstellung ausgefeilter, professioneller Berichte, die Informationen klar und effektiv vermitteln.

Konzeptberichte

Anhand von historischen Angebotsdaten können Sie ermitteln, ob sich ein Job rentiert oder Ihrem Unternehmensprofil entspricht.

Software-Integrationen

ProEst arbeitet mit anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um eine vollständige End-to-End-Plattform für alle Ihre Anforderungen in Bezug auf Kostenplanung, Kostenrechnung, Buchhaltung und Projektmanagement anzubieten.

"Mit ProEst schaffen wir die Kostenplanung in der Hälfte der Zeit im Vergleich zu den Vorjahren. Unsere Effizienz bei der Kostenplanung hat sich erheblich verbessert."

- Kim Summers, Director of Preconstruction bei AstroTurf

Erfolgreich mit ProEst

8 %

verbesserte Trefferquote bei der Kostenplanung

Geisinger

50 %

verbesserte Produktivität bei der Kostenplanung

AstroTurf

30 %

höhere Effizienz bei der Angebotserstellung

Vantis

>20 %

Steigerung des prognostizierten Wachstums bis 2025

Oswald Company

So können Sie mit ProEst Ihre Geschäftsabläufe verbessern