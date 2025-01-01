Preise für Autodesk Takeoff

Autodesk Takeoff ermöglicht es Kostenplanern, innerhalb einer einzigen Online-Lösung genauere 2D-Ermittlungen durchzuführen und automatisch Mengen aus 3D-Modellen zu generieren. Integrierte Ermittlungen und Mengen unterstützen die zuverlässige Kostenplanung für schnellere und genauere Angebote, und Bauvorbereitungsteams erhalten öfter den Zuschlag.
Webbrowser Chrome, Firefox und Safari
Amerikanisches Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, kanadisches Französisch, Niederländisch, Deutsch, Chinesisch, britisches Englisch