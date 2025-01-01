Preise für Autodesk Takeoff

Autodesk Takeoff ermöglicht es Kostenplanern, innerhalb einer einzigen Online-Lösung genauere 2D-Ermittlungen durchzuführen und automatisch Mengen aus 3D-Modellen zu generieren. Integrierte Ermittlungen und Mengen unterstützen die zuverlässige Kostenplanung für schnellere und genauere Angebote, und Bauvorbereitungsteams erhalten öfter den Zuschlag.