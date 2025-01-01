Preise für Autodesk Takeoff

Autodesk Construction Cloud Logo
Autodesk Takeoff ermöglicht es Kostenplanern, innerhalb einer einzigen Online-Lösung genauere 2D-Ermittlungen durchzuführen und automatisch Mengen aus 3D-Modellen zu generieren. Integrierte Ermittlungen und Mengen unterstützen die zuverlässige Kostenplanung für schnellere und genauere Angebote, und Bauvorbereitungsteams erhalten öfter den Zuschlag.

Verwaltung von Plänen und Modellen in einer zentralen Datenumgebung mit Autodesk Docs
Einfache Erfassung des Projektumfangs mithilfe von Linear-, Anzahl- und Flächenermittlung
Generieren mehrerer Mengen und Verwenden benutzerdefinierter Formeln
Sofortzugriff auf Mengen aus Modellen für automatische 3D-Ermittlungen
Zugriff auf zusammengeführte Mengen aus Zeichnungen und Modellen
Keine Projekt- oder Dateispeicherbeschränkungen
Ein einziges Abonnement für alle zu bearbeitenden Projekte
Flexible Abonnementangebote für Benutzer, Projekte und Unternehmen
Einfaches Hinzufügen von Abonnenten in wachsenden Unternehmen
Beibehaltung der zentralen Verwaltungs- und Benutzeranmeldung bei zusätzlichen Produktabonnements
Systemanforderungen

Webbrowser Chrome, Firefox und Safari

Verfügbare Sprachen

Amerikanisches Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, kanadisches Französisch, Niederländisch, Deutsch, Chinesisch, britisches Englisch

Kontakt

Sie benötigen den Preis für Ihr gesamtes Projekt oder Unternehmen?

Rufen Sie uns an:

+1 866-475-3802

Auskunft zu Preisen für weitere Produkte erhalten Sie vom Vertrieb.